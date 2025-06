ASA Indústria: referência na alimentação das famílias

A- A+

O setor alimentício da Asa Indústria teve um grande destaque na categoria Alimentos da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2025. A Vitamilho ficou na liderança do segmento Farinha de Milho, enquanto a Palmeiron foi eleita o melhor Extrato de Tomate e Molho de Tomate, e ainda alcançou a segunda colocação tanto em Goiabada quanto em Ketchup.



Com um grande portfólio de produtos em segmentos diversos, a ASA busca entender profundamente as necessidades do consumidor. A marca investe de forma robusta em pesquisas de mercado, trabalha com uma escuta ativa nas redes sociais e maximiza sua plataforma de SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).



Segundo a diretora de marketing da ASA, Sylvia Sarubbi, a combinação da tradição e qualidade dos produtos com todos esses fatores de atenção junto aos clientes é o que permite o sucesso da empresa.



“Temos um acompanhamento constante de todas as movimentações de mercado, de todas as necessidades que o nosso consumidor apresenta de forma renovada a cada ano. Trabalhamos para que essas marcas que fazem parte do dia a dia de milhares de famílias não carreguem apenas a qualidade, mas também um vínculo emocional e afetivo com esse consumidor”, destaca Sylvia.



Outro objetivo da ASA é manter a qualidade reconhecida pelo público de marcas como a Vitamilho e Palmeiron, porém a um custo acessível ao consumidor.

Diretora de marketing da ASA, Sylvia Sarubbi. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Destaques

As premiadas do Marcas Que Eu Gosto 2025 são as duas principais indústrias do Grupo ASA no setor alimentício. A Vitamilho, por exemplo, é a base para um prato essencial na rotina do povo nordestino: o cuscuz.



Além do destaque para o Flocão, a Vitamilho dispõe de uma série de produtos que englobam o milho como elemento principal. Pipoca, canjiquinha, munguzá, amido e temperos fazem parte do catálogo da empresa.



“Vitamilho é uma marca que é um símbolo de tradição muito forte, com uma grande identidade regional. Quando se fala de cuscuz, todo mundo associa a Vitamilho. Isso é muito importante, porque ela compõe a mesa de milhares de famílias nordestinas. É uma missão muito forte que a marca tem”, diz a diretora.



Enquanto a Vitamilho é referência para produtos derivados do milho, a Palmeiron ocupa esse lugar de destaque na questão dos atomatados nas regiões Norte e Nordeste e em alguns mercados do Sudeste. A marca também dispõe de linha de sucos, vinagre, doces e outros.



“A Palmeiron representa, acima de tudo, sabor. É uma marca que transfere essa credibilidade, confiança e a certeza de que o consumidor vai encontrar itens de qualidade para várias linhas de produtos”, afirma Sylvia Sarubbi.

