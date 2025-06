Bem-te-vi: no coração dos nordestinos

A- A+

Lembrada e reconhecida por sua qualidade nos mais de 90 anos de existência, a marca Bem-te-vi é um dos principais expoentes da ASA Indústria. Com amplo domínio no segmento de Limpeza Doméstica, a empresa conquistou o primeiro lugar nos segmentos Sabão em Pó e Sabão em Barra, em Produtos de Limpeza Doméstica do Marcas Que Eu Gosto 2025.



Além dos produtos premiados, a Bem-te-vi conta com um portfólio completo. Os consumidores podem aproveitar a excelência do lava-roupas líquido, amaciante, desinfetante e água sanitária.



“Bem-te-vi é, sem dúvida, a marca de lavanderia do coração dos nordestinos. É caracterizada pelo passarinho que é supersimpático e popular com os consumidores. Existe uma identificação popular muito forte com essa marca”, afirma Sylvia Sarubbi, diretora de Marketing da ASA.



A preferência dos consumidores nordestinos pela Bem-te-vi é algo monitorado pela ASA. Segundo a diretora de Marketing, algumas pesquisas de mercado comprovam essa força. Em alguns estabelecimentos, por exemplo, os estudos apontam que os clientes chegam a sair de um supermercado se não encontram os produtos da marca.



“Isso é um reconhecimento muito grande de todo um esforço que tem por trás. Temos muita responsabilidade com esse produto que vai para a casa dos consumidores, e cuidamos com muito carinho dessa marca”, complementa Sylvia Sarubbi.

Consolidação

A tradicional Bem-te-vi faz parte da ASA desde 1996. Consolidada no mercado, ela tem lugar especial dentro do grupo. Na visão de Sylvia Sarubbi, a Bem-te-vi abre portas para todo o portfólio de produtos da indústria, que passa pelos segmentos de alimentos, bebidas, limpeza, higiene e construção.



“Bem-te-vi é de fato uma das marcas mais relevantes da ASA, e temos muito orgulho de carregá-la em nosso portfólio. Ela é muito respeitada por sua qualidade e confiança”, analisa a diretora.

Produtos Bem-te-vi. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco. i

Essa consolidação da marca ao longo do tempo, por suas características, permitiu à ASA desenvolver estratégias mais ousadas de publicidade. No ano passado, a Bem-te-vi juntou seu passarinho marcante com o Louro Mané, promovendo o encontro dos mascotes.



Neste ano, a campanha de divulgação do Bem-te-vi Concentrado envolveu uma paródia da música Dança da cordinha, do grupo É o Tchan!, com uma paródia chamada Vai lavando.



“Fizemos uma paródia muito leve e alegre para esse consumidor que respeitamos tanto. Temos essa conexão muito próxima e, ao mesmo tempo, é uma marca que a gente investe muito”, ressalta Sylvia.

