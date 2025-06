Betnacional: esporte, cultura e pertencimento regional

A- A+

Nascida no Recife, a Betnacional está presente nos maiores eventos esportivos e culturais do país. Desde 2023, a marca detém o naming rights do Campeonato Pernambucano Feminino e das séries A2 e A3. Em 2025, foi reconhecida como a número 1 no segmento Casas de Apostas Esportivas, no prêmio Marcas Que Eu Gosto.

Para João Studart, CEO da Flutter Brazil, responsável pela Betnacional, receber o prêmio é “uma honra” e a confirmação de que a marca está seguindo no caminho certo.

“Ser reconhecida como a marca mais querida pelos pernambucanos mostra que a nossa estratégia de estar perto, respeitar e valorizar o que é nosso, está nos conectando verdadeiramente com as pessoas. Isso nos dá ainda mais responsabilidade para seguir investindo, inovando e devolvendo esse carinho em forma de experiência, respeito e compromisso”, afirma.

Valorização

A marca também é patrocinadora master do Sport Club do Recife, time com a maior torcida do Nordeste. Com essa e outras ações, como o “Tour da Taça”, “Craque das Finais” e a “Resenha Betnacional”, a empresa tem aproximado o torcedor do campeonato estadual, valorizando a cultura local e consolidando a estratégia de unir futebol, cultura e pertencimento regional para construir uma relação afetiva com o público.

João Studart, CEO da Flutter Brazil, responsável pela Betnacional. Foto: Divulgação/Betnacional.

A iniciativa, segundo João Studart, é um gesto de pertencimento.

“Acreditamos no esporte como uma ferramenta poderosa de transformação social, que une, inspira e cria oportunidades. Queremos impulsionar o desenvolvimento do futebol no estado, valorizando a cultura, a identidade e a paixão do nosso povo”, diz ele.

Emoção

A relação com o Sport, por exemplo, tem sido marcada por ações de forte apelo emocional. A campanha “Retorno da IlhA”, que celebrou o acesso do clube à Série A, com direito a patch exclusivo e encontro com o ídolo Magrão, é exemplo disso.

“Ver o Sport de volta à Série A, ao lado do Magrão, foi como reviver um capítulo importante da história do clube e da torcida. O Magrão é mais do que um ídolo, é um símbolo de paixão, entrega e identidade. Para nós, proporcionar esse reencontro foi uma forma de devolver ao torcedor algo genuíno”, afirma Studart.

Ícones como o Conde Só Brega e Priscila Senna também participaram de ativações recentes da marca no Campeonato Pernambucano. “Investimos em experiências que vão além do patrocínio e que criam conexões reais. Trazer ídolos de volta, valorizar símbolos regionais, estar presente nos momentos que marcam, tudo isso faz parte da nossa estratégia de construir uma marca que entende o Brasil e se comunica com verdade”, conclui o CEO.

