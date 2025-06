A- A+

Marcas Que Eu Gosto Brilux: tradição e qualidade para as famílias A Brilux alcançou o primeiro lugar em Álcool, na categoria Produtos de Limpeza Doméstica, do Marcas que eu Gosto 2025

Com mais de 77 anos de mercado, e um portfólio de mais de 350 produtos que fazem parte do dia a dia de milhares de lares brasileiros, a Brilux, fundada em 1946 por Raymundo da Fonte, é a marca favorita dos pernambucanos quando se trata de produtos de limpeza. A Brilux alcançou o primeiro lugar em Álcool, na categoria Produtos de Limpeza Doméstica, do Marcas que eu Gosto 2025.

Com raízes nordestinas e presença consolidada no Norte e Nordeste, esse protagonismo é o reflexo de uma trajetória de tradição, qualidade e proximidade com o público.

“Essa preferência do público valida nosso propósito de simplificar a rotina das pessoas, com responsabilidade, proximidade e dedicação”, afirma Renata Carvalho, gerente de Marketing e Trade da Brilux.

Para Renata, a preferência do público é um reflexo direto de uma entrega consistente, com produtos de qualidade e uma comunicação que se conecta com a realidade das famílias.

“Quando trazemos mensagens que falam da realidade das famílias, criamos um laço emocional. As pessoas se sentem representadas. Isso reforça nosso compromisso não só como uma marca, mas como uma aliada das famílias em suas rotinas”, explica Renata.

Empatia

Apostando em inovação com propósito, a Brilux tem desenvolvido campanhas que aliam leveza e representatividade, além de novos lançamentos que reforçam a proposta de praticidade e eficiência.

Renata Carvalho, gerente de Marketing e Trade da Brilux. Foto: Divulgação/Brilux.

“Ao longo da nossa trajetória, um dos principais aprendizados como marca foi entender que o verdadeiro valor está em entregar o que prometemos. Isso significa ter um olhar atento e empático para as necessidades dos nossos consumidores”, destaca a gerente.

Manter um diálogo próximo com o consumidor é um dos principais diferenciais da Brilux, que também se destaca por meio de ações sociais e sustentáveis e da valorização da regionalidade.

“Investimos não só em um portfólio robusto e diversificado, mas também em iniciativas que fortalecem nossa conexão afetiva com o público e reforçam nosso compromisso com o impacto social positivo. Essa jornada nos mostrou que inovar é mais do que lançar produtos, é evoluir junto com quem confia na gente todos os dias”, ressalta Renata.

Presente em novas regiões, e com planos de expansão, a Brilux segue firme em seu propósito, “sempre com muito planejamento e cuidado, respeitando as características regionais, mantendo o nosso DNA e a proximidade com o consumidor”, declara.

Para Renata, ser a marca preferida é também uma grande responsabilidade.

“Esse reconhecimento nos inspira a seguir em frente, buscando fazer sempre mais e melhor. Acreditamos que colocar o consumidor no centro das nossas decisões é um diferencial que nos torna mais competitivos e inovadores”, conclui a gerente.

