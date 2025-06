Cachaça Matuta: inovação sem perder a tradição

A- A+

Tradição familiar que conquistou o paladar nordestino, é do Engenho Vaca Brava, na cidade de Areia (PB), que a Cachaça Matuta surgiu para valorizar o sabor brejeiro da aguardente. Isso graças a sua produção artesanal e ao alto padrão de qualidade, essência da marca desde 2003, quando foi criada.



O cuidado e apuro na produção fizeram da Matuta uma das preferidas e mais lembradas bebidas no segmento Aguardente do prêmio Marcas Que Eu Gosto 2025.



“Acreditamos que o destaque da Cachaça Matuta se deve à nossa forte presença nos eventos culturais da região, ao cuidado artesanal na produção e ao investimento constante em inovação e comunicação”, diz o CEO da marca, Aurélio Leal Freire Jr.

“Contudo, a proximidade geográfica nos favorece, e a valorização da nossa tradição nordestina gera identificação com o público local”, afirma Aurélio.



Atualmente presente nos nove estados do Nordeste, a Cachaça Matuta iniciou neste ano um projeto de expansão nacional. E os números justificam: a Matuta tem uma produção anual de 10 milhões de litros de cachaça, feitos a partir de um processo artesanal cuidadoso, que mantém o equilíbrio entre volume e qualidade.

Sabores

Valorizando, sim, a tradição, mas, sem deixar de estar sintonizada com que o público de hoje deseja, a Cachaça Matuta vem com novidades para as festividades juninas, período do ano caro aos nordestinos.



Entre as novidades, a linha “Sabores em Lata”, que trará seis sabores da Matuta em latas de 350 ml. Serão: Coco, Caipirinha, Banana, Canela, Maçã Verde e Mel & Limão.

Aurélio Freire Leal Jr., CEO da Cachaça Matuta | Foto: Reprodução/Instagram

"As festas juninas são uma grande vitrine para apresentar novidades ao público, por serem um período de grande visibilidade para todo o Nordeste. Além disso, a versão em lata atende às exigências dos grandes eventos, permitindo que os produtos estejam mais presentes e acessíveis ao público”, continua Aurélio.

Tendências

De olho nas novas tendências de consumo e no crescente interesse do público por sabores tropicais, refrescantes e versáteis, em especial, o público feminino e os jovens 18+, a Cachaça Matuta também apresenta um novo sabor: a Matuta Coconut.

“O coco está associado ao Nordeste, à refrescância e ao consumo em drinks. Também observamos uma demanda recorrente por sabores mais suaves, que agradassem a públicos variados”, diz o CEO. A ideia, segundo Aurélio, é “tornar a Cachaça Matuta cada vez mais acessível e presente em diferentes ocasiões de consumo”, finaliza.

