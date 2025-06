A- A+

MARCAS QUE EU GOSTO Café Santa Clara: inovar sem perder a essência Uma estrutura robusta garante que o café chegue fresco e com qualidade em mais de 400 mil pontos de venda distribuídos no Brasil

Com mais de seis décadas de tradição, o Café Santa Clara conquistou, em 2025, o título de café preferido pelos recifenses, categoria Bebidas do Marcas Que Eu Gosto. O produto, que integra o portfólio do Grupo 3corações, se diferencia por unir tradição e inovação de forma autêntica, buscando proporcionar experiências afetivas que fazem parte do cotidiano e da memória dos consumidores.

“Acreditamos no prazer das coisas simples e valorizamos laços duradouros com aqueles que compartilham nossa paixão pelo café. Nossa missão é satisfazer os consumidores com um portfólio completo e acessível, sempre com qualidade, respeito às pessoas e ao meio ambiente”, afirma o presidente do grupo, Pedro Lima.

Para se manter entre os preferidos, o Café Santa Clara busca desenvolver um relacionamento duradouro com o público. “A consistência na qualidade, a capacidade de inovar sem perder a essência e a proximidade com o consumidor foram e continuam sendo pilares fundamentais para essa trajetória de sucesso”, avalia Pedro.

Variedade

O Café Santa Clara também conta com um portfólio variado. Para o presidente do Grupo 3corações, essa diversidade é essencial para permitir a presença dos produtos em diferentes momentos e contextos da vida das pessoas, acompanhando suas escolhas com praticidade, sabor e inovação.

Café Santa Clara | Foto: Grupo 3corações

“A construção do portfólio da Santa Clara é resultado da escuta ativa do consumidor e de um olhar atento às transformações de mercado. Hoje, oferecemos desde cafés tradicionais até especiais, passando por cápsulas, solúveis, drip coffee e bebidas prontas”, observa.

Para manter o alto nível de qualidade em todos os produtos, a produção do Café Santa Clara segue etapas rigorosas, que vão da seleção dos grãos nas melhores regiões cafeeiras ao processamento, torrefação e empacotamento. Toda a cadeia é orientada pela excelência, com tecnologia de ponta e responsabilidade socioambiental.

Atualmente, a estrutura robusta garante que o café chegue fresco e com qualidade em mais de 400 mil pontos de venda distribuídos no Brasil.

Para a empresa, a conquista da premiação do Marcas Que Eu Gosto representa uma confirmação do trabalho realizado pelo grupo. “Mais do que um troféu, esse prêmio simboliza a confiança de milhares de consumidores que escolhem todos os dias a Santa Clara. Ele nos inspira a continuar com o mesmo compromisso e paixão que marcaram nossa trajetória até aqui: entregar qualidade, gerar impacto positivo e celebrar as coisas simples da vida, como um bom café com as pessoas que fazem parte da nossa vida”, conclui Pedro Lima.

