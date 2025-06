A- A+

Marcas Que Eu Gosto Camponesa: conexão emocional com as pessoas A Camponesa está no coração da população pernambucana e conquistou o primeiro lugar no segmento Leite, na categoria Bebidas do Marcas Que Eu Gosto

A Camponesa, marca integrante da Alvoar Lácteos, está vivendo um novo momento, com mudanças nas embalagens dos produtos e reposicionamento estratégico. Com um portfólio de qualidade e inovador, a Camponesa está no coração da população pernambucana e conquistou o primeiro lugar no segmento Leite, na categoria Bebidas do Marcas Que Eu Gosto.



Segundo a diretora de Marketing da Alvoar Lácteos, Cynthia Serretti, a atualização das embalagens foi pensada para traduzir o novo posicionamento estratégico, ampliando a conexão emocional com os consumidores e atraindo um público premium.



“Apostamos em embalagens que fortalecem os principais assets de Camponesa, mantendo o branco como cor predominante e criando um bloco de cor no ponto de venda. No centro do painel frontal, o icônico “C” de Camponesa aparecendo em um splash de leite, representando toda a cremosidade dos produtos”, explica.



Ainda de acordo com Cynthia, a Camponesa está se reposicionando com foco em inovação, proximidade e afeto.



“Queremos ser mais do que uma marca presente no dia a dia das pessoas. Queremos ser uma marca lembrada pelos momentos vividos à mesa”, comenta.



Para a diretora, esse movimento vem sendo construído com base na escuta ativa dos consumidores e em decisões que unem performance e propósito.



“Com uma comunicação que une gerações ao redor da mesa, queremos inspirar os sentidos, deixando tudo mais gostoso e trazendo uma combinação única de afeto e sabor que transcende o tempo”, diz Cynthia.

Novidades

Ainda no primeiro semestre de 2025, a marca apresentará inovações pensadas para o consumidor final e para o segmento profissional (food service). Além disso, novos produtos também serão lançados, aumentando o portfólio da empresa.



“Lançaremos novos produtos que ampliam a atuação da marca em categorias estratégicas e reforçam nosso compromisso com saudabilidade, praticidade e sabor”, destaca a diretora de Marketing.



Este ano, as perspectivas da marca estão voltadas para um crescimento sustentável, com foco na ampliação de mercado, na consolidação do portfólio e no fortalecimento da presença da Camponesa em regiões estratégicas.



“Seguiremos investindo em inovação, em ações de branding e na expansão dos canais de distribuição, priorizando a proximidade com o consumidor e a construção de relações duradouras com nossos públicos.”

