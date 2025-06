Coca-Cola: ESG como valor da marca

A- A+

Na Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola, as ações sociais, ambientais e de governança são parte essencial da construção do vínculo de confiança com os clientes. Em Pernambuco, a marca Coca-Cola conquistou o primeiro lugar em Refrigerante, na categoria Bebidas da edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto. A Fanta, também presente no portfólio da Solar, ficou em terceiro lugar.



Segundo o diretor regional da Solar Coca-Cola, Flávio Scalco, fortalecer as marcas da empresa vai muito além da presença no mercado, pois envolve um compromisso genuíno com as pessoas, com o meio ambiente e com o desenvolvimento das comunidades.



“Para a Solar Coca-Cola, ações de ESG (sigla em inglês que designa as políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança de uma organização) não são apenas parte da estratégia, mas sim, uma extensão natural dos valores das nossas marcas, que buscam gerar impacto positivo e construir um futuro mais sustentável e inclusivo”, afirma Flávio.

"Para a Solar Coca-Cola, ações de ESG não são apenas parte da estratégia, mas sim, uma extensão natural dos valores das nossas marcas", afirma Flávio Scalco. Foto: Divulgação

Responsabilidade

A Solar conduz diversos projetos que reforçam o compromisso da empresa com o meio ambiente, com as pessoas e com a boa governança. Em 2023, a empresa recebeu da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) o Prêmio de Sustentabilidade ESG na categoria Governança em Água, em destaque às boas práticas da unidade de Suape.



Com forte atuação no enfrentamento à escassez hídrica, três escolas no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram beneficiadas com projetos da Solar de acessibilidade à água.



Além disso, o estado se destaca como um dos principais locais a receber o projeto Recicla Solar, presente em dez estados do Brasil. Este ano, a Solar Coca-Cola esteve mais uma vez apoiando a economia circular do Carnaval de Olinda.

“Em 2025, pudemos contribuir com estrutura, segurança e dignidade para mais de 1.500 catadores. Ao todo, coletamos mais de 15 toneladas de PET”, ressalta o diretor.



No estado, a Solar também desenvolve e apoia projetos sociais. Em 2024, a empresa e o Governo de Pernambuco fecharam um acordo para beneficiar, por meio do programa Pernambuco sem Fome, inicialmente, 150 usuários de cozinhas comunitárias em cinco municípios.



“O intuito dessa parceria, parte do Programa Bom Prato, é enfrentar as vulnerabilidades sociais e promover o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo para a população”, reitera Flávio Scalco.

Veja também