Colégio Damas: inovação para construir o futuro

Uma das instituições de ensino mais tradicionais do estado, o Colégio Damas segue com muito prestígio entre os pernambucanos.



Da fundação em Olinda até a instalação definitiva no Recife, o Colégio Damas soma 128 anos colaborando com a formação integral de cidadãos. A unidade educacional ficou com o primeiro lugar na edição do Marcas Que Eu Gosto 2025 no segmento Colégio Particular.



O Colégio Damas participa da Educação Infantil até o Ensino Médio. No total, mais de 3.000 estudantes integram a rede na capital pernambucana, com cerca de 600 educadores, entre professores, equipe pedagógica e administrativa. A instituição considera todos os profissionais envolvidos como educadores.



De acordo com a Irmã Alcilene Fernandes, diretora do colégio, o segredo para manter a relevância junto à sociedade pernambucana por tantos anos é a tradição de sempre buscar a inovação.



“Nossos educadores são incentivados a conhecer e aplicar práticas inovadoras de ensino na sala de aula, laboratórios, salas maker e de artes, horta, Damas Land (uma minicidade construída dentro do prédio da Educação Infantil), cozinha experimental, teatros, complexo esportivo, e nas saídas do Escola Fora da Escola. Espaços diversos são transformados em ambientes de aprendizagem. Esse movimento incessante de olhar para o futuro explica o fato de permanecermos relevantes com mais de um século de história, sendo uma referência de escola de excelência e inovadora, investindo continuamente para nos tornarmos melhores no que fazemos e entregando ao mundo agentes de transformação e humanidade”, diz a diretora. A instituição é uma escola confessional católica.

Irmã Alcilene Fernandes, diretora do Colégio Damas. Foto: Divulgação.

Atividades

Um ponto de destaque do Colégio Damas é a quantidade de opções fornecidas aos alunos durante a formação educacional. A tecnologia, por exemplo, integra o currículo dos estudantes desde a Educação Infantil, quando são introduzidas as bases da cultura maker.



No Ensino Fundamental são aprofundados conceitos de robótica até os primeiros contatos com conceitos de aplicação de algoritmos e programação. No Ensino Médio, a tecnologia contribui para a dinamização da rotina de estudos e preparação para ingresso nos principais vestibulares.



Os Esportes, os programa bilíngue e de dupla diplomação (brasileira e americana), assim como a espiritualidade, estímulo às ciências, arte e cultura, entre outros, também são desenvolvidos no Colégio Damas.



“Essas vivências ampliam o repertório cultural, social e emocional dos alunos, favorecendo uma formação integral, com forte compromisso ético, ambiental e cidadão”, analisa Ir. Alcilene.



Toda esta rede estrutural do Colégio Damas tem como alicerce a relação com os familiares dos alunos. Segundo a diretora, eles participam amplamente do calendário de eventos escolares.



“Essa conexão contínua fortalece a confiança mútua e contribui para um ambiente escolar mais colaborativo, afetivo e eficaz na missão de educar”, completa.

