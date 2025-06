A- A+

Marcas Que Eu Gosto Dasa: Boris Berenstein e Cerpe premiadas Cerpe ficou no topo do segmento Laboratórios de Análises Clínicas, enquanto o Boris Berenstein venceu em Clínicas de Raio-X - Diagnóstico por imagem

O Boris Berenstein e o Cerpe, integrantes do ecossistema da Dasa, empresa líder em medicina diagnóstica no Brasil, conquistaram o primeiro lugar no Marcas Que Eu Gosto 2025. O Cerpe ficou no topo do segmento Laboratórios de Análises Clínicas, enquanto o Boris Berenstein venceu em Clínicas de Raio-X - Diagnóstico por imagem.

Para Gustavo Bosco, diretor da Regional Nordeste da Dasa, esse reconhecimento é resultado de um compromisso contínuo com o cuidado, unindo tradição, inovação e escuta ativa dos pacientes.

“Acreditamos que a combinação do compromisso com a qualidade, investimento contínuo em tecnologia, atendimento humanizado e presença regional estratégica construíram uma relação de confiança com os pacientes”, diz.

Segundo o diretor, a dedicação aos pacientes é o que move a Dasa.

“Entendemos que a excelência no atendimento passa pela compreensão das necessidades e expectativas de cada pessoa. Pensando nisso, investimos em canais de comunicação que permitem captar, de forma ágil e precisa, as opiniões, sugestões e demandas dos nossos clientes”, explica. Gustavo Bosco, diretor da Regional Nordeste da Dasa. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Ainda segundo ele, “essa postura, orientada pelo paciente, é complementada pelo uso de tecnologias inovadoras que facilitam o atendimento, como plataformas digitais para agendamento e entrega de resultados”, completa.

Modernização

Com mais de 3.000 tipos de exames disponíveis em ambas as unidades, entre raio-x, ressonância magnética, tomografia e testes genéticos, Cerpe e Boris se destacam não só pela variedade, mas também pela modernização contínua do parque tecnológico, serviço de coleta domiciliar, atendimento infantil personalizado e consulta online de resultados.

A Dasa também aposta no uso de inteligência artificial, integração de dados clínicos e investimento estratégicos, como medicina personalizada. Um exemplo é a disponibilidade de exames genéticos da Genera, o primeiro laboratório brasileiro de genética a oferecer testes de ancestralidade, saúde e bem-estar.

“Cerpe e Boris são marcas com uma visão voltada para o futuro, que investem permanentemente em tecnologia, conhecimento e desenvolvimento de soluções que promovem saúde com precisão e excelência”, ressalta o diretor.

“Expressamos nossa gratidão ao povo pernambucano pela confiança, respeito e lealdade dedicados às marcas, e renovamos nosso compromisso de seguir investindo em soluções que garantam uma experiência singular e de alta qualidade em saúde”, finaliza.

