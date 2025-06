A- A+

Marcas Que Eu Gosto Dragão: produtos seguros, eficazes e acessíveis Com presença no Nordeste e em alguns estados do Norte, os produtos são produzidos em quatro parques industriais: em Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia

Referência em produtos de limpeza doméstica, a Dragão, marca que pertence ao grupo Interlândia, conquistou o 1º lugar em Água Sanitária, categoria Produtos de Limpeza Doméstica, na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2025.



Fundada em 1948, a Dragão segue com movimentos de expansão. Com presença no Nordeste e em alguns estados do Norte, os produtos são produzidos em quatro parques industriais.



Eles estão localizados em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR); Marechal Deodoro, em Alagoas; Cascavel, no Ceará; e Mata de São João, na Bahia. Este último foi inaugurado neste ano, simbolizando a grande novidade recente no quesito estrutural.



De acordo com o diretor Comercial e de Marketing da Dragão, Lucas Sève, a marca é grata pela lembrança dos consumidores recifenses por mais um resultado positivo na pesquisa anual.



“Receber o reconhecimento dos nossos consumidores, mais uma vez, é motivo de grande orgulho e nos traz o sentimento de dever cumprido, já que o nosso maior compromisso é com a satisfação do nosso público”, destaca Lucas.

Diferenciais

Na mente dos pernambucanos e de todos os consumidores com o slogan “Sujou, usa Dragão!”, o diretor acredita que a marca tem dois fatores como diferenciais para alcançar esse patamar de sucesso: qualidade e preço justo.



“Estamos há quase 80 anos presentes no dia a dia das famílias pernambucanas, sempre prezando pela excelência dos produtos oferecidos e por um preço acessível. A constância na entrega de um produto confiável e eficaz é o que nos mantém na preferência do público” define o diretor.



Reconhecida como a marca preferida dos recifenses no quesito água sanitária, a Dragão dispõe de um portfólio amplo de produtos para limpeza doméstica. A linha completa conta com amaciantes, desinfetantes, esponjas multiuso, lava-roupas, limpa-vidros, multialvejante, multiuso e sacos para lixo.

Linha de produtos da Dragão. Foto: Divulgação/Dragão

A Dragão preza por manter uma relação de confiança com os consumidores. A criação de novos produtos parte da escuta ativa das necessidades cotidianas das famílias.



“Nossa estratégia para ampliação de portfólio é compreender as necessidades dos nossos clientes, dessa forma, conseguimos atuar mais assertivamente e atender as demandas do mercado”, diz Lucas Sève.



A valorização do consumidor, com a entrega de produtos de qualidade de forma acessível, além da oferta de um portfólio completo, colocam a Dragão como uma referência no segmento.



“A Dragão se destaca por sua trajetória sólida, qualidade comprovada e compromisso com o consumidor. Nossa marca carrega quase 80 anos de história, sempre pautada pela confiança, responsabilidade e excelência. Nossa jornada no mercado é entregar um produto seguro, eficaz e acessível”, conclui o diretor.

