Ferreira Costa: solidez e respeito ao cliente

Vencedora no segmento de Home Centers e segundo lugar no de Lojas de Material de Construção do Marcas Que Eu Gosto 2025, a Ferreira Costa alia tradição, inovação e foco no cliente para manter sua solidez ao longo de uma trajetória de mais de 140 anos.

Com mais de 80 mil itens de casa, construção e decoração, a empresa oferece um atendimento especializado que busca orientar cada etapa da jornada de compra.

O compromisso com a inovação é refletido em iniciativas como o FCx Labs, laboratório responsável por desenvolver produtos digitais capazes de ampliar a experiência do consumidor, como o aplicativo da Ferreira Costa.

De acordo com a gerente de Marketing e E-commerce da empresa, Flávia Chiba, a relação da Ferreira Costa com os consumidores é construída com base no respeito pelo cliente.

“Tudo o que fazemos é pensando em facilitar a vida das pessoas, oferecendo a melhor experiência para que resolvam tudo das suas casas em um só lugar. Assim, ao longo dos anos, fortalecemos nosso modelo de atendimento consultivo e personalizado, com foco na solução que o cliente precisa”, afirma.

Flávia China, gerente de marketing e e-commerce da Ferreira Costa | Foto: Ferreira Costa/Divulgação

Na visão de Flávia, o relacionamento criado auxilia na manutenção da empresa como preferida dos pernambucanos ao longo das décadas. “É uma combinação de fatores baseada principalmente nas pessoas - clientes, colaboradores, fornecedores, comunidades, parceiros - e em valores e propósito fortes. Trabalhar com paixão em servir ao nosso cliente é o que nos move, para que possamos ajudar a cumprir nosso propósito de transformar a vida e a casa das pessoas”, observa.

Envolvimento

Para oferecer produtos e serviços de qualidade, diferencial da Ferreira Costa, a empresa aposta no envolvimento de pessoas preparadas e engajadas no propósito de servir ao cliente.

“Da seleção criteriosa de fornecedores e marcas até a escolha dos produtos e categorias, tudo é pautado em oferecer o melhor para nosso cliente. Realizamos treinamento constante das equipes para garantir que os itens vendidos atendam a padrões de desempenho e também atendam as reais necessidades das pessoas”, destaca a gerente.

Para a empresa, a premiação do Marcas Que Eu Gosto fortalece seu compromisso em oferecer a melhor experiência aos seus clientes. “A Ferreira Costa recebe essa premiação com imensa gratidão aos nossos clientes. Esse reconhecimento é o reflexo do trabalho de todos os que fazem a Ferreira Costa. Por trás de toda a experiência Ferreira Costa, existem pessoas que trabalham com muita paixão pelo que fazem e com foco em transformar a vida das pessoas”, completa Flávia.

