Frango Natto: confiança e sabor reconhecidos

Há mais de duas décadas investindo em tecnologia, qualidade e inovação, com o objetivo final de que o cliente leve sempre o melhor para a mesa de casa, a Frango Natto é uma empresa que está em contínuo processo de crescimento, desenvolvimento e evolução. Por essa dedicação, pelo segundo ano consecutivo a marca foi reconhecida pelo público como a número 1 no segmento Frangos do Marcas Que Eu Gosto 2025.

Para Marina Lemos, gerente de Marketing e Trade da empresa, esse reconhecimento do público é o reflexo de uma estratégia que vai muito além da entrega de um produto de qualidade.

“É uma conquista coletiva, que envolve todos os nossos colaboradores. Esse reconhecimento reafirma que estamos no caminho certo, como uma marca que consegue se manter próxima do consumidor, relevante e confiável”, destaca.

Com raízes fortes na região Nordeste, a Natto foi fundada no final da década de 1980, quando foram abertas as primeiras granjas em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A marca cresceu, acompanhando de perto os hábitos e desejos das famílias brasileiras, e hoje vai além do frango, consolidada como uma indústria de alimentos completa.

“Temos um portfólio bem construído, que oferece praticidade sem abrir mão do sabor. Recentemente, ampliamos esse leque com linhas de pescados, vegetais, queijos, e os cortes já temperados para churrasco, o que reforça a Natto como uma indústria de alimentos completa”, explica Marina.

Estratégia

De acordo com a gerente de Marketing e Trade da empresa, para proporcionar uma jornada de compra positiva e memorável ao consumidor, a Natto aposta em uma atuação estratégica.

“Investimos em embalagens modernas, informações claras e produtos que atendem diferentes momentos de consumo. Nosso objetivo é que, desde a gôndola até a preparação em casa, o consumidor sinta confiança e satisfação”, afirma.

A escuta ativa do público é outro diferencial. A Frango Natto investe em canais de atendimento, redes sociais e pesquisas de opinião, para transformar feedbacks em ações práticas.

“A sinergia entre as áreas é essencial. Desde o planejamento até a execução no ponto de venda, tudo é feito de forma integrada, isso garante que o consumidor perceba o mesmo valor em todos os canais e pontos de contato”, pontua Marina.

Em um mercado cada vez mais competitivo, Marina afirma que a Natto aposta na inovação para seguir relevante, sem abrir mão de seus valores, priorizando a experiência do cliente.

“Adaptar-se não é perder a essência, é fortalecê-la com novos recursos”, diz. “Saber que fazemos parte da vida das pessoas, que estamos presentes em momentos importantes do dia a dia, é a maior recompensa que poderíamos ter”, finaliza.

