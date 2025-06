Grau Técnico: educação que transforma vidas

A- A+

Pelo sétimo ano consecutivo, o Grau Técnico é reconhecido como a marca mais querida e respeitada no segmento de Curso Preparatório, categoria Educação, segundo a pesquisa Marcas Que Eu Gosto, realizada pela Folha de Pernambuco sob a coordenação do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).



Com mais de 15 anos de atuação, o Grau Técnico consolida sua missão de transformar vidas por meio da educação profissional. A rede, que hoje é a maior do país no segmento, conta com 130 unidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, oferecendo mais de 30 cursos técnicos alinhados às demandas do mercado de trabalho.



O Grau Técnico faz parte do Grau Educacional. O grupo atua também em outros segmentos de ensino, com o Grau Profissionalizante e a Faculdade Grau, esta última através do EAD.

O modelo de negócios do Grau, baseado no sistema de franchising, tem se mostrado um dos pilares do sucesso da marca. Ao mesmo tempo em que proporciona vantagens competitivas para os franqueados, garante um padrão elevado de qualidade no ensino oferecido aos alunos.



As unidades do Grau Técnico contam com infraestrutura completa: salas de aula bem dimensionadas, laboratórios especializados e ambientes que simulam a realidade das profissões, tornando a aprendizagem mais prática, dinâmica e eficiente. Além disso, a instituição investe constantemente em inovação, com plataformas digitais e ferramentas tecnológicas que enriquecem o processo de ensino e aprendizado.



Outro diferencial da rede é a agência de emprego exclusiva, presente em cada unidade. O serviço aproxima os alunos das melhores oportunidades de trabalho, conecta-se com milhares de empresas parceiras em todo o país e oferece suporte e orientação para quem busca ingressar no mercado de forma qualificada.



“O prêmio Marcas Que Eu Gosto é mais um reconhecimento do nosso público e reforça o compromisso que temos em seguir formando profissionais qualificados, valorizados e prontos para os desafios do mercado”, finaliza, em tom de celebração, Ruy Porto Carreiro, CEO do Grau Educacional.

