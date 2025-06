Grupo Moura: agilidade, precisão e confiança

A- A+

Com quase 60 anos de existência, o Grupo Moura se destaca pela atuação em todo o território nacional e em mais de 20 países. Criada em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, a Moura ficou com o primeiro lugar no segmento Baterias de Carro, categoria Veículos, na edição deste ano do Marcas Que Eu Gosto.



O Grupo Moura tem, atualmente, suas atividades expandidas para diversos setores além do automotivo. A marca produz baterias e sistemas de acumulação de energia para motos, barcos, trens, entre outros.



Nos últimos anos, o Grupo Moura avançou de forma estruturada na consolidação de uma cultura ainda mais centrada no consumidor. O objetivo da marca é fazer com que cada interação com o público seja tratada como uma oportunidade de fortalecer vínculos, aprimorar processos e antecipar soluções.

Experiência

Um exemplo desse direcionamento centrado nos consumidores foi a criação de uma área dedicada à Experiência do Cliente (CX), com apoio de uma consultoria especializada. Essa decisão fortaleceu o pilar de escuta ativa e ampliou a inteligência aplicada à jornada de consumo, de ponta a ponta.



De acordo com a diretora de Marketing e Comunicação Institucional da Moura, Andréa Lyra, todos os processos de inovação da empresa demonstram o objetivo de valorizar a relação com os clientes.



"Cada projeto, cada inovação e cada aprimoramento refletem nosso propósito de colocar o consumidor no centro das nossas decisões. Experiência do Cliente, para a Moura, não é apenas um diferencial. É um pilar estratégico que sustenta nossa missão de entregar energia com responsabilidade e confiança", afirma Andréa.

Diretora de Marketing e Comunicação Institucional da Moura, Andréa Lyra. Foto: Grupo Moura/Divulgação.

Moura Fácil

Em 2017, a empresa facilitou as compras on-line para os clientes por meio do programa Moura Fácil. Em até 50 minutos, a Moura garante a indicação correta da bateria, além da entrega e instalação do produto. Um ponto importante é que o pagamento acontece apenas após a conclusão do serviço.



Na visão da diretora de Marketing e Comunicação Institucional, o delivery oficial da Moura, pioneiro no Brasil, tem revolucionado a forma como os clientes lidam com a compra on-line de baterias.



"O serviço nasceu em meio a um processo de transformação digital empreendido pela organização. Com o Moura Fácil simplificamos tudo. O cliente recebe a indicação exata da bateria, compra e tem o produto instalado em até 50 minutos. Mais rápido do que uma pizza. Agilidade, precisão e confiança. Esses são três pilares que garantem a melhor experiência possível", destaca Andréa Lyra.

