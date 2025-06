A- A+

Marcas Que Eu Gosto Hapvida: investimentos reforçam o cuidado Referência em Pernambuco e no Brasil, a operadora conquistou o primeiro lugar no segmento Plano de Saúde, na categoria Saúde da edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto

Com a missão de oferecer aos pacientes um cuidado de qualidade, com tecnologia de ponta e acessível, a Hapvida maior empresa de saúde e odontologia da América Latina mantém um olhar atento e dedicado às necessidades locais. Referência em Pernambuco e no Brasil, a operadora conquistou o primeiro lugar no segmento Plano de Saúde, na categoria Saúde da edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto.



Como diferencial competitivo, a empresa tem operação própria e completa. A Hapvida garante que todas as etapas do cuidado em saúde, da prevenção ao tratamento, estejam conectadas em um único ecossistema.



Segundo a Vice-Presidente de Odontologia e Marketing da Hapvida, Jaqueline Sena, ser reconhecida como a marca mais querida em Pernambuco é uma conquista que enche a empresa de orgulho, pois reflete uma relação de reciprocidade construída ao longo do tempo.



“Cuidar da saúde vai muito além de oferecer serviços. Para nós, é sobre criar vínculos reais com as pessoas. Estar entre as marcas mais lembradas do estado confirma que o nosso jeito de cuidar, com proximidade e respeito, faz a diferença no dia a dia de milhares de famílias”, afirma Jaqueline.

Novo Hospital em Pernambuco

Em Pernambuco, a Hapvida realiza investimentos robustos para melhorar ainda mais o atendimento, com aportes que ultrapassam R$ 258 milhões.

O montante faz parte de um plano nacional de expansão e integração, orçado em R$ 2 bilhões e iniciado em 2025. No Recife, a operadora está construindo o Hospital Ariano Suassuna, com investimentos de R$ 250 milhões.

Hapvida investe R$ 250 milhões na construção do Hospital Ariano Suassuna, no Recife. Foto: Divulgação

Com mais de 32 mil metros quadrados, sendo o maior hospital do Norte e Nordeste, a estrutura contará com 159 leitos de internação, 20 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), salas cirúrgicas e atendimento de altíssima complexidade, incluindo parque diagnóstico completo, hotelaria de alto padrão e pronto atendimento adulto de urgência e emergência.



“Pernambuco é estratégico para a Hapvida, e os investimentos que estamos realizando no estado refletem esse compromisso. A construção do Hospital Ariano Suassuna representa nosso objetivo de ampliar o acesso sem abrir mão da excelência”, diz Jaqueline.

Veja também