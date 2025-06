Hope: Qualidade, inovação e empatia

A- A+

O compromisso do Hope vai além do trabalho médico e se estende a um cuidado atento e humanizado que, sobretudo, escuta e acolhe com empatia as demandas de seus pacientes. Há 72 anos, o Hospital de Olhos de Pernambuco (Hope) é referência nas áreas de Oftalmologia e Otorrinolaringologia.

Fundada em 1953, a instituição conta com seis unidades de atendimento espalhadas pela Região Metropolitana do Recife. Em 2025, mais uma vez, o Hope foi reconhecido pelo público como a maior referência do setor no Estado, recebendo o 1º lugar em Hospital e Clínicas de Olhos, categoria Saúde do Marcas Que Eu Gosto.

Para Cristiane Hazin, porta-voz e ouvidora do Hope, esse reconhecimento do público reforça o compromisso da instituição com o cuidado atento e humanizado.

“Esse reconhecimento é motivo de grande orgulho para toda a equipe Hope. Ele representa a confiança e o carinho que o público tem por nós. Afinal, são mais de 70 anos de trabalho comprometido com a saúde da população”, diz.

Pioneirismo

Nesse contexto, a ouvidoria tem papel central. Segundo Cristiane, o canal é fundamental para que os pacientes expressem suas experiências, opiniões e sugestões. Por isso, desde 2018, o hospital implantou o Conselho de Clientes, projeto pioneiro no Nordeste, reconhecido internacionalmente durante a recertificação nível diamante pela Qmentum Internacional Accreditation. O Hope é, atualmente, o único hospital de olhos do Norte e Nordeste certificado pela Qmentum.

“Apesar de recebermos muitos elogios em relação ao atendimento, também recebemos sugestões e críticas construtivas. Esses retornos nos ajudam a revisar nossos processos e a implementar melhorias contínuas, garantindo que o serviço evolua sempre em resposta às necessidades dos pacientes”, ressalta. Cristiane Hazin, porta-voz e ouvidora do Hope. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O cuidado com as necessidades personalizadas dos pacientes também faz parte dessa construção de confiança.

“Quando a instituição enxerga a sociedade como um todo, atenta às mudanças de comportamento, às necessidades personalizadas de atendimento, essa combinação fortalece ainda mais”, reforça. “As pessoas confiam no Hope não apenas pela qualidade do trabalho técnico, mas pela maneira personalizada e segura com que tratamos nossos pacientes”, reforça.

A escuta ativa é, segundo Cristiane, o que garante que o Hope continue sendo reconhecido não só como referência em oftalmologia, mas como uma instituição que enxerga o ser humano de forma integral.

“Este prêmio é de todos nós. Ele reforça o nosso compromisso de continuar cuidando da saúde dos pernambucanos com qualidade, humanização e inovação”, finaliza.

