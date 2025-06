IOFV: tradição resgatada

A- A+

O Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) foi lembrado mais uma vez pelos recifenses na pesquisa do Marcas Que Eu Gosto 2025. A instituição, especializada em diversos segmentos de cuidado com a saúde ocular, conquistou o segundo lugar em Hospital e Clínica de Olhos, na categoria Saúde. Já havia sido premiada em 2023 e 2024.



O IOFV realiza consultas, diagnósticos, tratamentos, exames e cirurgias em cinco unidades espalhadas pela Região Metropolitana do Recife.



Elas estão localizadas no Derby, Casa Forte, Boa Viagem, ambas na capital pernambucana, além das clínicas em Olinda e Jaboatão dos Guararapes. A unidade do Derby, inclusive, conta com atendimento de Urgência 24 Horas.



O instituto surgiu há dez anos, com quatro sócios-fundadores, mas com a expansão e o aumento da demanda, conta hoje com a colaboração de 47 oftalmologistas especializados.



Na visão do presidente do IOFV, Fernando Ventura, a entidade se destaca por sua característica de resgatar uma medicina tradicional, da época em que cada pessoa tinha e confiava no seu médico.



“Queremos reavivar com o IOFV a medicina que é olho no olho, examinando e conversando com os pacientes. Além de resolver o problema pelo qual ele nos procurou com a maior e melhor excelência”, afirma Fernando.



Geriatria

O Instituto de Olhos Fernando Ventura abrange todos os públicos da oftalmologia, desde o recém-nascido até os idosos, que recebem um cuidado especial. As principais demandas dos mais velhos são tratamentos como a catarata, a degeneração macular relacionada à idade e o glaucoma.



De acordo com Alexandre Ventura, diretor médico do IOFV, o instituto trata a geriatria com muito carinho, uma vez que eles compõem a maior parte dos pacientes.



“Todos os consultórios são adaptados para receber pacientes com cadeiras de rodas ou dificuldade de locomoção. Temos várias secretárias treinadas para recebê-los. O idoso deve ser tratado adequadamente porque ele tem as doenças que causam cegueira reversível ou irreversível”, ressalta o diretor médico.



Antes de chegar à fase de idoso, muitas pessoas sofrem com a presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada. Essa perda gradual da capacidade dos olhos tem início, geralmente, a partir dos 40 anos.



Segundo o diretor médico, o Instituto de Olhos Fernando Ventura é uma das poucas clínicas da América Latina capaz de realizar a cirurgia da presbiopia, por meio da técnica chamada presbionde.



“É uma cirurgia externa a laser, onde se faz na córnea um molde como se fosse um óculos multifocal, e o paciente tem a visão restabelecida para perto e longe sem precisar usar óculos. Depender de óculos sempre é algo complicado, e essa cirurgia já começou fazendo um grande sucesso”, destaca Alexandre Ventura.

