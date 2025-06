Iquine: mais cores na vida das pessoas

A- A+

Fundada em 1974 por um paraibano que tinha o sonho de oferecer “mais cor” em produtos de qualidade para o povo da sua terra, a Iquine cresceu ao longo das décadas sem abrir mão da simplicidade, valores éticos, inovação e responsabilidade ambiental. Consolidada como a maior indústria de tintas 100% nacional, a marca comemorou 50 anos em 2024 e, em 2025, conquistou o 2º lugar no prêmio “Marcas que eu Gosto” no segmento Tintas, categoria Construção.

Para Magaly Marinho, head de Marketing e Inovação do Grupo Iquine, esse reconhecimento simboliza a resposta direta do consumidor ao trabalho consistente que a marca vem desenvolvendo há décadas, através da combinação de valores bem definidos, um propósito claro e estratégias eficazes.

“Isso, mais do que uma conquista, é um reconhecimento que nos inspira a continuar sempre inovando, valorizando nossas raízes, como a maior fabricante de tintas 100% nacional, por meio de todo o conjunto de iniciativas e ações que a gente leva para o mercado”, declara Magaly Marinho.

Magaly Marinho, head de Marketing e Inovação do Grupo Iquine. Foto: Leandro Lima/Divulgação.

Valores

Presente em mais de 20 mil pontos de venda por todo o país, a empresa segue fiel à visão de seu fundador: ser acessível, humana e comprometida com o desenvolvimento do Brasil e, principalmente, do Nordeste.

“Mesmo com o crescimento que temos alcançado com o passar dos anos, seguimos fiéis a esse modelo e aos valores do nosso fundador, Delino de Souza: estar sempre muito próximo, ser uma empresa acessível, sempre focada no seu cliente, e que o valoriza como parte da sua história”, reforça.

Esse espírito se reflete também nas práticas adotadas pela Iquine, como energia 100% renovável, ações de economia circular e redução de CO2. A marca foi pioneira no Nordeste ao implementar o programa Retorna Tinta, em parceria com a Abrafati, que dá destino adequado aos resíduos pós-consumo.

“Temos um propósito que eu considero muito simples, mas ao mesmo tempo muito potente: levar cor para a vida das pessoas. Isso se traduz em todas as ações que a gente leva para o mercado”, conclui Magaly.

