Minhoto: compromisso com o consumidor

A Minhoto alcançou mais uma vez o primeiro lugar em Vinagre, na categoria Alimentos do Marcas Que Eu Gosto. A marca, que pertence ao Grupo Raymundo da Fonte, segue como a favorita dos recifenses, com uma linha completa de vinagres, incluindo os de maçã, vinho tinto e branco, de álcool e saborizados de alho e limão, além de outros condimentos.



A qualidade dos produtos e os preços acessíveis não são as únicas razões para o sucesso da Minhoto. A busca constante pela aproximação com os consumidores, do ponto de venda até o consumo do produto em casa, é um diferencial da marca.



De acordo com Renata Carvalho, gerente de Marketing e Trade da Minhoto, essa relação com os clientes é fundamental para a manutenção da Minhoto como a vencedora do prêmio.



“Nosso compromisso vai além de oferecer produtos de excelência. Cultivamos uma relação próxima e duradoura com nossos consumidores, buscando enriquecer seu dia a dia com conteúdos que realmente agregam valor”, destaca.



Um exemplo desta aproximação da Minhoto com os clientes é a nova campanha publicitária, com o lema “Pode Tudo na Cozinha”. O objetivo da marca é incentivar os consumidores a explorarem novas possibilidades no preparo das refeições.



A campanha inclui comercial de TV, ações digitais, participação de influenciadores e materiais nos pontos de venda, buscando ampliar ainda mais esse diálogo com o público. O perfil nas redes sociais, inclusive, é bem ativo, com muitas dicas e sugestões de receitas para os clientes.



“A proposta é reforçar o papel da Minhoto como um facilitador na cozinha e mostrar que, com criatividade e liberdade, todo mundo pode criar a sua receita. Queremos inspirar as pessoas a cozinharem do seu jeito, sem medo de experimentar”, explica Renata Carvalho.



A Minhoto realiza ações sociais que têm como foco principal a educação e o empreendedorismo. Um dos principais projetos é o “Todo Mundo Pode Aprender”, que promove aulas de culinária para aprimorar a leitura e escrita de pessoas em vulnerabilidade social.



Outra ação importante é o “MinhoTôEmpreendedor”. A campanha oferece suporte gratuito para quem empreender na área da alimentação, com dicas de pratos que podem virar negócio, e ainda disponibiliza uma calculadora on-line de gestão de lucros. Esses benefícios ficam disponíveis no site da Minhoto.



“Essas iniciativas reforçam o compromisso social da Minhoto de incentivar o empreendedorismo e transformar vidas por meio da educação e do apoio à geração de renda”, completa a gerente de Marketing e Trade.

