Marcas Que Eu Gosto Moura Dubeux: foco nos clientes e nas cidades A empresa teve as atividades iniciadas no Recife, mas já expandiu para quase todos os estados do Nordeste

Com mais de 40 anos de existência, a Moura Dubeux segue entregando excelência e qualidade em seus empreendimentos. Prova disso é que a empresa foi eleita novamente em primeiro lugar no segmento Construtoras da edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto.

O início das atividades da Moura Dubeux foi no Recife, mas a empresa expandiu suas atividades para quase todos os estados do Nordeste. Além de Pernambuco, está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ser a marca preferida dos recifenses é um grande orgulho para a empresa.

"Nos enche de orgulho, reforça a solidez da nossa atuação e a confiança construída ao longo de mais de quatro décadas", destaca Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX da MD.



Segundo a diretora, a Moura Dubeux busca, em cada projeto, entregar mais do que uma moradia ao seu público. "Entregamos qualidade de vida, inovação, localização estratégica e uma jornada de relacionamento pautada pelo cuidado com o cliente."

Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX da MD. Foto: Divulgação.

Proximidade

A Moura Dubeux preza por ter um bom relacionamento com os clientes desde os primeiros contatos, durante a apresentação dos empreendimentos até a entrega final da unidade.



Para isso, a empresa mantém uma área especializada em experiência do cliente (CX), que atua com o objetivo de tornar esse contato mais humano, prático e acolhedor.



Os clientes também são acolhidos por meio de outras ações da Moura Dubeux. A Casa MD é responsável por receber os consumidores para uma apresentação personalizada. A MD Store oferece um ambiente completo para a escolha de itens de personalização da unidade, enquanto o MD Facilita cuida de todo o trâmite burocrático da escritura.



"Cada ponto de contato é pensado para garantir confiança, transparência e encantamento, fortalecendo o vínculo com o cliente em todas as etapas da jornada", ressalta Eduarda Dubeux.



Os empreendimentos da construtora integram e transformam as áreas urbanas. A Moura Dubeux compreende a responsabilidade e se preocupa em todos os seus projetos com esses impactos. De acordo com a diretora, o objetivo da empresa é desenvolver espaços que dialoguem com a cidade e que gerem benefícios aos clientes e à população do local.



Um exemplo desta ideia da MD no Recife é o Novo Cais, uma região que está sendo transformada com a construção de um novo viário, parques e empreendimentos residenciais. "Antes uma área abandonada da cidade, que servia apenas de passagem e que separava a orla da bacia do Pina do bairro São José, será uma região de destino, com moradia, comércio e uma grande área pública", completa a diretora.

