MARCAS QUE EU GOSTO Nagem: evoluindo com a tecnologia e o cliente Ao longo dos anos, a empresa evoluiu de uma revendedora de tecnologia para uma plataforma de soluções voltadas ao dia a dia do consumidor

Ganhadora no segmento Lojas de Informática, categoria Varejo do Marcas Que Eu Gosto, a Nagem acredita na presença em múltiplos canais de venda para atender melhor o cliente - princípio que hoje se traduz em uma estratégia omnichannel.

Com uma relação pautada por escuta ativa, confiança e proximidade, com atendimento acessível no físico e no digital, a empresa investe em ações que fortalecem o vínculo afetivo com a marca.

Adotando uma cultura de aprendizado contínuo, a Nagem disponibiliza para os seus colaboradores treinamentos frequentes.

“A Nagem se diferencia pela valorização das equipes, que atuam de forma integrada para oferecer uma experiência completa ao cliente. Essa sinergia se reflete na operação multicanais e garante excelência em todos os pontos de contato”, afirma Halim Nagem Neto, fundador e presidente da Nagem.

Halim Nagem Neto, fundador e presidente da Nagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Ao longo dos anos, a empresa evoluiu de uma revendedora de tecnologia para uma plataforma de soluções voltadas ao dia a dia do consumidor. Nesse processo, foram firmados valores como o compromisso com a qualidade, o respeito nas relações comerciais e o investimento constante em inovação, além da missão de atender bem em todos os canais.

Com 35 anos de atividade, a Nagem considera a proximidade com o público, portfólio diversificado e atendimento de qualidade como seus pilares. A estrutura própria, logística eficiente e parcerias estratégicas também contribuíram para consolidar uma operação sólida, com raízes no Nordeste e presença nacional.

Portfólio

Outro destaque é a oferta de um grande mix de produtos que reflete a atenção às necessidades reais dos consumidores. “A presença em vários canais de venda permite atender às mais variadas demandas. O portfólio foi ampliado ao longo dos anos e hoje reúne desde itens de tecnologia até utilidades do dia a dia, passando por eletrodomésticos, produtos de viagem e soluções para casa conectada. A Nagem já disponibiliza produtos com inteligência artificial para o uso doméstico, ampliando ainda mais sua oferta. Essa diversidade mantém a marca atual, competitiva e preparada para diferentes perfis de público”, observa Halim.

Para a empresa, estar entre as marcas preferidas pelos consumidores é reflexo direto de um trabalho consistente, feito com dedicação e foco em resultados. “A premiação é celebrada como reconhecimento ao esforço coletivo de colaboradores, parceiros e fornecedores. Mais do que um prêmio, representa a confiança construída com cada cliente atendido ao longo dos anos”, finaliza o presidente da Nagem.



