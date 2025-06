A- A+

Marcas Que Eu Gosto Novo Atacarejo: inovação e qualidade em expansão Com um modelo de operação inovador, o Novo Atacarejo emergiu do interior de Pernambuco para se tornar o segundo maior grupo atacadista do Nordeste em menos de seis anos

Nascido em 2019, na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte, focado na experiência do cliente, o Novo Atacarejo trouxe para o mercado dos atacarejos atendimento e serviços de qualidade. O resultado é a preferência do público. A marca foi escolhida pelos pernambucanos como a número um em Supermercado da categoria Varejo, na premiação Marcas que eu Gosto 2025.

Com um modelo de operação inovador, o Novo Atacarejo emergiu do interior de Pernambuco para se tornar o segundo maior grupo atacadista do Nordeste em menos de seis anos. Atualmente, o grupo tem 34 lojas em operação, sendo 32 em Pernambuco e duas na Paraíba.

Para o CEO do Novo Atacarejo, Daniel Costa, essa preferência do público representa o reconhecimento do trabalho de toda a equipe que faz o grupo, de oferecer uma experiência de compra positiva, com preços baixos e um atendimento diferenciado.

“Só temos a agradecer. Aos nossos clientes, que reconhecem que trabalhamos todos os dias para ter preço baixo e atendimento diferenciado, e aos nossos colaboradores, pois sem eles não conseguiríamos oferecer esse suporte”, declara Daniel.

Consolidação

Com uma proposta híbrida entre atacado e varejo, atendendo tanto o consumidor final quanto pequenos empreendedores, o Novo Atacarejo vem consolidando seu espaço no mercado nordestino. A rede inovou a partir do conceito da oferta de um mix de produtos pensado especialmente para a realidade da região em que cada loja está inserida.

“Cada região tem um hábito de compra e uma marca preferida. Nosso foco é atender o cliente por região, do jeito que ele quer e com o produto que ele quer”, afirma.

Daniel ressalta que, além de oferecer uma experiência de compra mais personalizada para os clientes, o regionalismo dos produtos também fortalece a economia local.

“Aqui, cerca de 70% do nosso mix, atualmente, é produzido em Pernambuco. Os outros 30% são daquelas empresas nacionais que não se pode deixar de ter”, diz.

Com mais de 1 milhão de clientes cadastrados no Clube Novo, o grupo também personaliza ofertas a partir do hábito de compra de cada consumidor.

Outro diferencial foi o pioneirismo na oferta de serviços como padaria e açougue, com atendimento, frios fatiados na hora e produtos embalados em sacolas gratuitas — elementos raros em atacarejos tradicionais.

“Criamos um atacarejo com formato de varejo, pensando em um modelo onde o cliente pudesse resolver tudo num só lugar”, explica.

O gestor garante ainda que cumprir a promessa do menor preço também é parte importante na entrega final do serviço.

“Fazemos pesquisas semanais para garantir sempre o menor preço para o consumidor”, finaliza.

