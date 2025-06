A- A+

MARCAS QUE EU GOSTO Óticas Diniz: qualidade com foco no cliente Para a empresa, o segredo da longevidade no mercado está baseado em um tripé: atendimento humanizado, compromisso com a saúde visual e constante inovação

Campeã no segmento de Ótica da categoria Varejo do Marcas Que Eu Gosto, as Óticas Diniz oferecem uma grande diversidade de soluções ópticas - produtos e serviços que visam corrigir, proteger ou aprimorar a visão - de qualidade para os seus clientes.

Fundada em 1992, na cidade de São Luiz (MA), a empresa hoje é uma das maiores redes de óticas 100% brasileira. Presente em todo o país, a marca é uma autoridade em saúde visual há mais de 30 anos.

Para a empresa, o segredo da longevidade no mercado está baseado em um tripé: atendimento humanizado, compromisso com a saúde visual e constante inovação. Para tal, as Óticas Diniz investem em treinamento, estrutura e tecnologia, garantindo uma experiência personalizada aos clientes.

“Valorizamos o relacionamento próximo com as comunidades onde atuamos, mantendo a essência familiar mesmo em meio à expansão”, afirma a diretora de Operações e Expansão das Óticas Diniz, Claudia Valerio. Além disso, a empresa também disponibiliza um portfólio cuidadosamente pensado para atender diferentes estilos, necessidades e faixas etárias.

Diretora de Operações e Expansão das Óticas Diniz, Claudia Valerio | Foto: Óticas Diniz/Divulgação

“Contamos com quatro marcas próprias: Dii Collection, Hit, DNZ e ONO. As três primeiras são voltadas para moda, estilo e tendências, enquanto a ONO tem foco no público esportivo, com design moderno e tecnologia aplicada”, observa Claudia.

Para garantir qualidade e inovação, a marca trabalha com os principais fornecedores do setor óptico. Na visão de Claudia, a curadoria é essencial para manter a relevância da marca e atender a um público cada vez mais exigente.

Relevância

“O cuidado com o cliente sempre esteve no centro da nossa atuação. O conceito de Atendimento de Coração nasceu com a marca e segue vivo até hoje. Desde os primeiros tempos, quando oferecíamos suco de caju nas lojas como gesto de acolhimento, até hoje, com foco em personalização, empatia e escuta ativa. A cultura Diniz valoriza o relacionamento genuíno, e isso se reflete em cada detalhe da jornada do consumidor conosco”, comenta a diretora.

Com uma forte presença em Pernambuco, estado considerado estratégico para a empresa, as Óticas Diniz contam com 60 lojas em cidades-polo e capitais. Por isso, receber a premiação do Marcas Que Eu Gosto é um motivo de grande orgulho para toda a família Diniz.

“Esse reconhecimento valida nosso esforço diário em oferecer o melhor para nossos clientes: produtos de qualidade, atendimento diferenciado e compromisso com a saúde visual. Prêmios como este nos inspiram a seguir inovando, aprimorando processos e mantendo vivo o propósito que nos trouxe até aqui”, declara.



