Marcas Que Eu Gosto Paulo Miranda: evolução no mercado imobiliário A grande experiência no mercado imobiliário transformou a Paulo Miranda numa marca consolidada com o público

Não é novidade a preferência do público do Recife quando o assunto é imobiliária. Mais uma vez, a Paulo Miranda ficou com o 1º lugar no Marcas Que Eu Gosto 2025, em Imobiliárias, categoria Imóveis. A empresa, que já tem mais de 50 anos de atuação no mercado imobiliário, segue com grande destaque no ramo.



Segundo a diretora Comercial e de Operações da Paulo Miranda, Renata Miranda, o reconhecimento que a empresa recebe dos recifenses ano após ano é reflexo da dedicação constante ao longo desse mais de meio século para o mercado imobiliário.



“Implantamos há mais de 20 anos a especialização por nicho de atuação do corretor, para que o cliente tenha um atendimento personalizado e altamente especializado, monitorado por nosso corpo de liderança e gerido por nossa direção, que nasceu e cresceu dentro do mercado imobiliário”, destaca Renata.



A grande experiência no mercado imobiliário transformou a Paulo Miranda numa marca consolidada com o público. Apesar dessa trajetória, a empresa busca, por meio da inovação, continuar desenvolvendo laços estreitos com os clientes.

Renata Miranda, diretora Comercial e de Operações da Imobiliária Paulo Miranda. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Um exemplo é o lançamento da MIRANDA, a atendente virtual da imobiliária que auxilia a equipe na conexão com os clientes por meio de Inteligência Artificial.



“Esta é uma necessidade constante no mundo atual, precisamos estar sempre inovando e nos adequando aos novos momentos e situações. Estamos em constante evolução e utilizando todos os meios (ferramentas e aplicativos) que otimizem e facilitem de forma segura toda a jornada de compra e locação, atendimento e relacionamento com os nossos clientes e corretores”, diz a diretora Comercial e de Operações.

Soluções

Nos últimos anos, as demandas de consumo dos clientes na hora de buscar um imóvel sofreram grandes mudanças. É parte fundamental do trabalho da Paulo Miranda identificar essas alterações do setor imobiliário para encontrar as melhores soluções.



A marca conta com um time preparado para analisar os cenários e fornecer aos clientes as melhores opções. No total, são 300 colaboradores entre corretores, funcionários e prestadores de serviços que atuam em três unidades. São duas em Boa Viagem, sendo uma delas com foco em empreendimentos de alto padrão, e uma no Janga, em Paulista.



De acordo com Renata Miranda, a Paulo Miranda atende clientes que procuram imóveis prontos para morar, em fase de lançamento, ou na praia ou campo para lazer.



“Considerando que temos uma atuação full service, ou seja, um portfólio que abrange todos os segmentos do mercado, possuímos demandas específicas para todos os clientes”, completa a diretora.



