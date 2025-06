A- A+

Marcas Que Eu Gosto Pharmapele: 40 anos personalizando saúde Com mais de 150 unidades espalhadas pelo país, o DNA permanece o mesmo, reforçando seu compromisso com a individualidade e o atendimento humanizado

Com quase 40 anos de história, a Pharmapele nasceu em solo pernambucano e, com o tempo, ganhou o Brasil. Hoje com mais de 150 unidades espalhadas pelo país, o DNA permanece o mesmo, reforçando seu compromisso com a individualidade e o atendimento humanizado. Por esses valores que a tornaram referência nacional, a Pharmapele foi reconhecida no Marcas Que Eu Gosto como a melhor Farmácia de Manipulação, na categoria Varejo.

Para Mariana Saldanha, diretora de Marketing da Pharmapele, esse reconhecimento não vem apenas como uma premiação, mas também como uma bagagem de afeto, memória e conexão genuína com o público.

“Esse prêmio é um motivo de grande orgulho e tem um peso imenso, porque vem do lugar mais legítimo: o coração das pessoas. É um reconhecimento espontâneo de quem nos conhece, usa nossos produtos e confia na Pharmapele”, declara Mariana.

“Receber esse carinho em Pernambuco, nossa terra natal, é a validação de uma relação construída com verdade, ciência e empatia ao longo de quase 40 anos”, completou.

Confiança

Saldanha destaca que, na Pharmapele, personalizar não é apenas adaptar. É ponto de partida. Cada fórmula é criada de acordo com as necessidades específicas de quem vai usá-la.

“O impacto da Pharmapele é emocional, porque a gente entende que, por trás de cada fórmula, há uma história, o que torna a jornada do cliente única”, afirma Mariana. A Pharmapele tem compromisso com a individualidade e o atendimento humanizado. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

“As pessoas não lembram apenas do produto que compraram, lembram da forma como foram tratadas, do farmacêutico que explicou com paciência, da consultora que chamou pelo nome, da sensação de alívio e confiança com os resultados dos tratamentos”, ressalta.

Esse olhar cuidadoso deu origem à Pharmapet, uma inovadora divisão de manipulação veterinária que oferece medicamentos com fórmulas inovadoras e em formatos lúdicos, como petiscos.

“É a personalização se estendendo a todos que fazem parte da vida dos nossos clientes, inclusive os de quatro patas. Transformando o momento do remédio em um momento de prazer, você aumenta a adesão ao tratamento e evita o estresse para os tutores e para os animais”, explica.

Esse olhar inovador para as tendências do futuro é ainda mais visível nas apostas apontadas por Mariana para os próximos anos. Entre as novidades para 2025 e 2026, estão ferramentas digitais que ajudam a recomendar produtos personalizados e um acompanhamento pós-venda com suporte farmacêutico à distância.

“O futuro da experiência não será sobre vender mais, será sobre cuidar melhor, antecipar necessidades e manter o cuidado, que sempre foi nosso diferencial”, pontua a diretora da Pharmapele.

