Pitú: autêntico, único e pernambucano

Líder nos mercados do Norte e Nordeste e genuinamente pernambucana, a Pitú segue, em 2025, com a missão de levar o seu portfólio, nas mais diversas apresentações, para os quatro cantos do país. Com um lugar garantido no coração dos pernambucanos, a marca venceu no segmento Aguardente, na categoria Bebidas do Marcas Que Eu Gosto.



Recentemente, a empresa lançou novos produtos, como o coquetel alcoólico Pitú Mel e Limão e a linha de ices Pitú Remix. Segundo a gerente de Marketing da empresa, Maria Eduarda Ferrer, as embalagens de alguns produtos existentes também foram modificadas, incluindo a Pitú Limão.



“Recentemente, em maio, anunciamos no mercado a chegada dos sabores Caju e Banana, novas versões da nossa tradicional Pitú, com sabor mais suave e teor alcoólico mais baixo. Estamos animados e confiantes no sucesso desses lançamentos”, afirma.



Criada em 1938 por Joel Cândido Carneiro, Severino Ferrer de Moraes e José Ferrer de Moraes, a empresa é referência nacional quando o assunto é cachaça.



De acordo com Maria Eduarda Ferrer, a Pitú é uma empresa focada na qualidade do produto e no relacionamento próximo com os consumidores, clientes e parceiros.



“Ao longo dos nossos 87 anos de história, temos a alegria de ter construído uma relação com os consumidores da marca que extrapola a relação comercial. Nossos consumidores são verdadeiros fãs e embaixadores da Pitú. Buscamos estar onde eles estão, por isso a nossa presença constante nos festejos populares e em grandes eventos, como Carnaval e São João”, diz.

Autenticidade

Com sabor autêntico e único, a Pitú também conquistou espaço em vários países e tornou-se a maior exportadora de cachaça do Brasil, com volume médio anual de dois milhões de litros.



A bebida se mantém entre as 20 marcas de destilados mais produzidas no mundo. Na Europa, a Alemanha é o país que mais consome os produtos da Pitú. Outros países do Velho Continente, como Áustria, Suíça, Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda e França, também são importantes para a marca.



Nos demais continentes, a Pitú está presente e se mostra líder em alguns países, como nos Estados Unidos. A bebida ainda marca presença importante na Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Índia, México, Angola, Tailândia, África do Sul e Emirados Árabes.



“No Brasil, o consumo de cachaça é majoritariamente através da caipirinha. Por isso, sempre exploramos o apelo desse drink nas divulgações que fazemos internacionalmente. Temos muito orgulho de poder levar um pouco de Pernambuco para tantos países do mundo”, explica a gerente de Marketing.

