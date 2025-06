Preserve Liserve: confiança em soluções de segurança 

A- A+

Com o entendimento de que o cliente sempre dá o tom para os negócios, o Grupo Preserve Liserve celebra em 2025 sua 12ª vitória consecutiva no Marcas Que Eu Gosto. Vencedor no segmento Empresa de Segurança, o Grupo também comemora seus 50 anos de atividade.

Responsável pelas empresas Preserve Segurança e Transporte de Valores, Liserve Vigilância e Transporte de Valores, Liserve Serviços e Terceirização, Sapiens e Partinvest, o Grupo oferece uma série de soluções, incluindo logística de valores, segurança patrimonial, segurança eletrônica, escolta armada, conservação e limpeza, terceirização de mão de obra e consultoria em gestão e educação corporativa.

Atualmente, a Preserve Liserve conta com 20 bases nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A empresa é responsável por gerar mais de 10 mil empregos no Nordeste, além de ter carteira com mais de 2.000 clientes e uma frota com cerca de 300 veículos, números que a mantém entre os maiores grupos empresariais do país nos seus segmentos de atuação.

Exigências

Para se manter como o preferido, o Grupo Preserve Liserve se empenha para acompanhar as exigências do mercado. “O mundo globalizado está em contínuo processo de transformação. Logo, nos deparamos com a necessidade permanente de adaptação das empresas e, consequentemente, dos seus colaboradores, intensificamos os investimentos no desenvolvimento de pessoas”, afirma o diretor Comercial do Grupo, Felipe Gomes.

Felipe Gomes, diretor do Grupo Preserve Liserve | Foto: Preserve Liserve/Divulgação

Para o futuro, a empresa acredita em uma expansão do segmento por meio do uso da tecnologia para atingir a excelência. Um exemplo é o lançamento do Totem de Vigilância, que combina tecnologia de ponta, análise de vídeo por inteligência artificial e outros recursos capazes de identificar e alertar as ameaças em tempo real.

Totem de Vigilância | Foto: Preserve Liserve/Divulgação

“Dinâmico, flexível e resiliente, o Grupo é motivado por acreditar nos grandes desafios que o mercado apresenta, visando desenvolver, sempre, novas alternativas e caminhos com determinação e inovação”, diz Felipe.

Para o Grupo, o reconhecimento conquistado com a premiação chega como um fortalecimento da imagem da marca, representando uma vantagem estratégica no mercado. “Em 2025, completamos 50 anos de história. Ser uma marca lembrada por tantos anos consecutivos, através do reconhecimento dos pernambucanos, é a prova de como conseguimos consolidar o nosso trabalho. Uma marca consolidada no mercado é um ativo de valor inestimável!”, finaliza Felipe.

