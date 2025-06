A- A+

MARCAS QUE EU GOSTO Quinta do Morgado: qualidade com respeito ao consumidor Com mais de 55 anos de história na produção de bebidas, a empresa gaúcha também investe continuamente em práticas sustentáveis

Com a missão de democratizar o consumo de vinhos no Brasil, o Quinta do Morgado oferece produtos elaborados com uvas cultivadas na Serra Gaúcha, principal região vitivinícola do país. O Quinta do Morgado conquistou o 1º lugar em Vinho Nacional, categoria Bebidas do Marcas que Eu Gosto.

A produção, que é baseada em valores como o respeito à terra, o compromisso com a qualidade e a atenção às preferências do consumidor brasileiro, é realizada por cerca de 250 colaboradores nas unidades do Rio Grande do Sul e de Pernambuco da Fante Bebidas, empresa responsável pela marca Quinta do Morgado.

Para garantir a excelência do produto, a Fante adota uma escolha criteriosa das uvas, que também passam por um rigoroso controle de qualidade na vinificação. O cuidado durante o processo segue até o envase, que é realizado com tecnologia de ponta e equipes especializadas.

Fabrício Navarro, diretor da Fante Bebidas | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

De acordo com Fabrício Navarro, diretor da Fante Bebidas, a logística é outro diferencial. “Com um sistema estruturado que garante capilaridade e agilidade na entrega em todo o Brasil, a Fante também mantém um relacionamento próximo com seus parceiros e representantes, assegurando que o produto chegue ao consumidor final com qualidade”, afirma.

Sustentabilidade

Com mais de 55 anos de história na produção de bebidas, a empresa gaúcha também investe continuamente em práticas sustentáveis, com foco na redução de impactos ambientais e no uso consciente dos recursos naturais. Entre as iniciativas, estão o tratamento de efluentes e o reaproveitamento de subprodutos, por exemplo.

As práticas são aplicadas durante a colheita, vinificação, produção e armazenamento do Quinta do Morgado, etapas que são realizadas na unidade matriz da Fante, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul.

Para manter a qualidade conquistada, a empresa aposta na evolução em sintonia com o consumidor.

“É uma marca que sempre esteve presente na mesa do brasileiro, em momentos simples ou especiais - e essa conexão emocional atravessa gerações”, destaca Fabrício Navarro.

O diretor também aponta a variedade de produtos como um diferencial. “O portfólio da linha Quinta do Morgado foi desenvolvido de forma estratégica, acompanhando os hábitos de consumo e as demandas do mercado. A marca oferece desde vinhos de mesa até espumantes, sucos, vinhos finos e opções zero álcool, sempre com foco na qualidade e acessibilidade”, completa.

Segundo Fabrício, essa variedade garante presença em diferentes ocasiões de consumo. Além disso, a empresa também aposta em novos lançamentos como forma de se manter em movimento no mercado. “Será uma nova variedade de vinho: leve, jovem e refrescante. Tudo isso sem abrir mão da essência que conquistou o consumidor”, finaliza o diretor.

Veja também