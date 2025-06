Real Hospital Português: excelência em constante expansão

A- A+

O Real Hospital Português, em quase 170 anos de atuação ininterrupta, protagonizou momentos importantes na história da saúde em Pernambuco e no Brasil. Referência entre os pernambucanos, a instituição conquistou o primeiro lugar no segmento Hospital Particular, na categoria Saúde do Marcas Que Eu Gosto 2025.



Entre os marcos da trajetória da instituição, estão a inauguração do primeiro centro cirúrgico moderno do estado, a criação de uma das primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da região Nordeste e a implantação de programas de transplante de órgãos, incluindo o de medula óssea, há quase 26 anos.



“Recentemente o hospital tornou-se referência nacional em cirurgia robótica, assumiu a vanguarda tecnológica na saúde e expandiu sua atuação por meio de parcerias estratégicas com instituições como o Hospital Israelita Albert Einstein, elevando ainda mais o nível da assistência prestada”, afirma a gerente de Marketing do Real Hospital Português, Ana Patrícia Couto.

Modernizações

Segundo a gerente, o Real Hospital Português passou por sucessivas modernizações, incorporando o que há de mais avançado em tecnologia médica. “No fim de 2024, o hospital investiu cerca de R$ 6 milhões na atualização do seu serviço de nefrologia, que conta com o maior parque de hemodiálise de Pernambuco.



Já neste ano, o hospital entrega dois novos andares de internação com padrão premium, além de ter investido na modernização da sua maternidade, com a inauguração de um novo quarto de parto humanizado com banheira”, conta Ana Patrícia.



Na área digital, a empresa avança com o app Meu RHP, que integra agendamentos, resultados de exames, dados de saúde e prontuários eletrônicos, além de iniciativas como o projeto Sinapse, que estrutura a segurança da informação e a transformação digital da instituição.



Em 2025, o hospital lançará o seu plano diretor, que guiará as ações estratégicas da instituição pelos próximos dez anos. Segundo o diretor de Mercado e Marketing do Real Hospital Português, Matheus Oliveira, a instituição está vivendo um momento de expansão, pautada por decisões estratégicas que projetam a empresa para o futuro da saúde.



“O crescimento expressivo da unidade Boa Viagem é um reflexo direto da nossa capacidade de entender as demandas do mercado e responder com eficiência, inovação e qualidade assistencial. Esse desempenho nos impulsiona a avançar com novos negócios e fortalecer nossa presença em regiões estratégicas, ampliando o acesso à nossa estrutura de excelência”, finaliza Oliveira.

Ana Patrícia Couto, gerente de Marketing, e Matheus Oliveira, diretor de Mercado e Marketing. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Veja também