Santa Joana: saúde, sustentabilidade e diversificação

A- A+

Sem água não há vida. E na preferência dos recifenses, este produto tão essencial tem nome: Santa Joana. A empresa, com mais de 30 anos de atuação no mercado, ficou novamente com o 1º lugar em Água Mineral na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2025.



A Santa Joana tem noção da responsabilidade de produzir e disponibilizar água mineral para todos os estados da região Nordeste. Por isso, a empresa não para de investir de forma significativa em seu produto.



Na visão de Romena Torres, diretora da Santa Joana, um dos motivos que justificam o sucesso da empresa na região é o controle durante toda a produção.

“Temos um processo de captação, armazenagem e envase com zero contato humano. Isso faz com que a água seja envasada com a mesma qualidade que tem no poço”, explica.



Outra razão importante é a constante busca por evolução em todos os processos que resultam na entrega final dos produtos, além do preço acessível aos consumidores.



“Estamos sempre nos atualizando com o que há de mais novo no mundo do envase para adquirir e otimizar ainda mais nosso processo, melhorando nossas embalagens e a qualidade em si dos nossos produtos. E, por último, temos um preço que cabe no bolso de todos, analisa Romena Torres.

Romena Torres, diretora da Santa Joana. Foto: Melissa Fernandes/ Arquivo Folha de Pernambuco.

Sustentabilidade

O bom relacionamento com o meio ambiente é uma preocupação frequente para a empresa. A Santa Joana tem como objetivo causar o menor impacto possível durante seus processos. E apesar de não realizar internamente a reciclagem das embalagens, todos os produtos são feitos com o objetivo de facilitar esse processo.



“Nossas embalagens são feitas com a menor gramatura possível, ou seja, têm menos plástico. E são totalmente recicláveis. A garrafa de 500 ml, por exemplo, depois de consumida pode ser amassada, ocupando menos espaço. Assim, é possível armazenar várias”, afirma a diretora da Santa Joana.

Sucesso

Em 2021, a Santa Joana começou a explorar outras possibilidades no ramo das bebidas. Marca consagrada como água mineral, a empresa passou a diversificar sua produção e possui atualmente uma linha completa de refrigerantes.



Os produtos são distribuídos em embalagens de 250 ml e 2 litros, nos sabores de uva, laranja, limão, guaraná e cola. De acordo com a diretora, os resultados atingidos até o momento já superaram as expectativas iniciais.



“Na mesma linha da água, procuramos sempre inovar na embalagem, tornando-a mais moderna e leve, e investimos muito na qualidade dos insumos dos refrigerantes. É um sucesso absoluto”, ressalta Romena Torres.

Veja também