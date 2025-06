Shopping Recife: na vanguarda e em constante evolução

A- A+

Às vésperas de completar 45 anos, o Shopping Recife vive um dos momentos mais importantes de sua história. Apontado, mais uma vez, como o centro de compras preferido dos pernambucanos, escolhido em 1º lugar no segmento Shopping Center da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2025, o espaço, que se tornou parte do imaginário afetivo da cidade, dá início a um novo ciclo, com a execução de um ambicioso masterplan.

Juliana Vilaça, gerente de Marketing do shopping, afirma que a atuação do mall, desde a sua inauguração, em 7 de outubro de 1980, sempre foi movida pelo pioneirismo. “Somos o primeiro centro de compras de Pernambuco, responsável pela criação de um novo eixo socioeconômico na Zona Sul da capital”.

O equipamento reforça seu DNA vanguardista com a execução de um projeto que permitirá uma nova evolução e ampliação das experiências de lifestyle que trouxe para a cidade na década de 1980. Serão cinco novas edificações conectadas com o mall já existente, além de novos espaços para eventos, lazer e entretenimento.

“Será um novo modo de vivenciar um shopping center, caminhando em harmonia com as mais contemporâneas demandas sociais, em que o alto padrão de qualidade está em consonância com o bem-estar, com mais áreas verdes e experiências ao ar livre”, declara. Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife. Foto: Thiago Medeiros/Divulgação.

O novo plano diretor, assinado pelo escritório europeu Broadway Malyan, será implantado por fases. A primeira traz duas novidades: o Parque Gourmet, com inauguração prevista para 2025, e o Recife MedCenter, complexo de saúde de alto padrão, previsto para 2027.

“É mais um reforço do compromisso do Shopping Recife em ofertar soluções pioneiras, alinhadas às mais modernas tendências mundiais e capazes de facilitar o acesso diário dos clientes aos compromissos e cuidados cotidianos”, informa a gerente de Marketing.

Referência

Com design responsável e práticas ESG, o projeto adiciona mais de 36 mil m2 de área verde, sistemas de reaproveitamento de água e iluminação natural. Além disso, cerca de 500 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, serão gerados durante a fase de obras. “Após a conclusão, nossa expectativa é que 1,7 mil empregos diretos sejam gerados”, diz.

Com o novo conceito, Juliana acredita que o Shopping Recife passará a ocupar um papel ainda mais central na vida dos recifenses. “Temos certeza de que o Recife terá o Shopping Recife como principal referência em conforto, praticidade e soluções de alta qualidade para as diversas demandas da vida contemporânea.”

“Aos mais de 60 mil clientes que recebemos diariamente: estamos prontos para construir mais 45 anos de lembranças com o nosso público e para as novas gerações”, conclui.

