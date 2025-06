Shopping Tacaruna: conectado ao coração pernambucano

A- A+

Ao longo de 28 anos, em meio à constante transformação do varejo, o Shopping Tacaruna se consolidou como um dos mais importantes de Pernambuco. Em 2025, o shopping confirma a sua relevância ao conquistar o 2° lugar do segmento no Marcas Que Eu Gosto, reafirmando o seu lugar no coração dos pernambucanos.

Para Sandra Arruda, superintendente do Shopping Tacaruna, esse é um reconhecimento que reflete não apenas a força da marca, mas, principalmente, o vínculo construído com os clientes ao longo de décadas.

“Esse resultado é mais do que um índice de lembrança. Ele representa o carinho, a confiança e a identificação que os pernambucanos têm com o Tacaruna. É uma conquista que nos emociona e, ao mesmo tempo, nos impulsiona a continuar evoluindo”, destaca.

Primeiro centro de compras, lazer e convivência da Zona Norte do Recife, o Shopping Tacaruna já se prepara para celebrar três décadas de existência em 2027, com diversas novidades, em meio a um amplo projeto de retrofit já em andamento.

Sandra Arruda, superintendente do Shopping Tacaruna. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

“Sempre é baseado nas tendências de modernidade da arquitetura, mas, principalmente, no que o cliente espera. Então, quando fazemos um projeto como esse, é porque o cliente pediu. Tudo é muito focado para que a jornada do cliente seja mais agradável, e o principal foco é a agradabilidade do cliente”, conta a superintendente.

Modernização

Nos últimos anos, dentro do projeto de retrofit, o Shopping Tacaruna passou por importante modernização. Atualmente, o equipamento conta com mais de 300 operações, reunindo um mix robusto de lojas, serviços, gastronomia e entretenimento. Entre as novas operações, destacam-se nomes como Bode do Nô, Narciso, Crosby, Hope, Brasil Cacau, entre outros que ainda devem chegar durante o processo.

“Estamos em meio a um projeto de retrofit assinado pelo escritório Paulo Baruki Arquitetura, que começou com a mudança da fachada e seguiu com a revitalização das duas praças de alimentação. Em 2025, damos continuidade às melhorias, com nova iluminação, forro e acabamento acústico, reforçando nosso compromisso com a qualidade e o conforto”, comenta Sandra.

Para ela, mais do que estrutura, o diferencial do shopping está, principalmente, na conexão com o público. Diariamente, o mall recebe mais de 38 mil pessoas.

“A experiência do cliente está no detalhe: na limpeza, no paisagismo, na sinalização clara, no atendimento gentil, na segurança e na sensação de pertencimento. Nosso maior compromisso é continuar presente na vida das pessoas. Porque, no fim das contas, estar com elas é o que mais importa. Por isso dizemos com verdade: o Tacaruna tá contigo”, finaliza a superintendente.

