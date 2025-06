Tambaú: tradição com olhar para o futuro

A- A+

Criada em 1962 no Sertão de Pernambuco, a Tambaú tem como fortes características a inovação e a criatividade. Marcante na vida dos pernambucanos, a Tambaú conquistou o primeiro lugar em Ketchup e Goiabada, na categoria Alimentos da edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto.



De acordo com o presidente da Tambaú, Hugo Gonçalves, a premiação é motivo de orgulho e sinaliza que a empresa está no caminho certo.



“O Marcas Que Eu Gosto é o reconhecimento do público pernambucano. Os consumidores têm uma identificação muito grande com a marca Tambaú pela tradição de mais de 60 anos servindo aos consumidores pernambucanos e nordestinos”, afirma.



A Tambaú oferece vários produtos aos consumidores, como as várias versões de doces de goiaba, banana e caju. A marca também possui linhas próprias de ketchup, extrato de tomate, além de temperos, leite de coco e coco ralado.



“Temos também projetos de alguns novos produtos. Esses ainda estão em fase embrionária, porque estamos fazendo os estudos. A empresa é inovadora, criativa, e busca sempre estar sintonizada com essas mudanças na vida alimentar dos consumidores”, destaca Hugo.



E para ter uma maior aproximação com o público, a empresa utiliza diversas estratégias, incluindo uma presença maior nas mídias digitais e tradicionais.



“A empresa busca patrocinar alguns eventos na nossa região, como a Paixão de Cristo, o São João e o Natal, porque são festas que sempre envolvem a família. Temos como grandes valores amar a Deus, a família e o trabalho. Então a gente procura traduzir esses valores patrocinando eventos relacionados a essas festividades”, diz Gonçalves.

Transparência

O presidente da Tambaú reitera que desde a fundação, a marca preza pela qualidade, excelência e pelo cumprimento de contratos e acordos.



“O jeito da Tambaú é ser uma empresa transparente. A marca cumpre com o que promete e com os seus propósitos de oferecer produtos saborosos para os consumidores. Temos vários testemunhos, até pela longa data que tem a empresa, mais de 60 anos, de muita gente que diz que lembra da infância e que comia os produtos da Tambaú na casa da avó”, revela.



Para Hugo, a Tambaú é uma grande família.



“Quem trabalha na Tambaú tem esse sentimento de estar prestando serviço para uma grande família que tem laços de afetividade, de respeito e de saber compartilhar”, acrescenta o presidente.

