Tintas Coral: foco na inovação e nas pessoas

A- A+

Com três pilares centrais - inovação, sustentabilidade e pessoas -, a Tintas Coral oferece um amplo portfólio para atender as mais diversas demandas. A Coral, que está no coração e na mente dos pernambucanos, ficou em primeiro lugar no segmento Tintas, na categoria Construção, no Marcas Que Eu Gosto.



Pertencente à multinacional holandesa AkzoNobel, a marca possui produtos diversos como as linhas Decora, Renova, Coralar e Proteção Sol & Chuva, entre outras. Com forte atuação no Nordeste, a Coral, fundada em 1954, foi a primeira fábrica de tintas da região, inaugurada em 24 de janeiro de 1968, no Recife.



Em junho de 2025, a empresa inaugura o Centro de Treinamento da fábrica no Recife. O espaço é voltado para pintores e colaboradores da empresa, afirma o presidente da AkzoNobel Brasil e diretor-geral da AkzoNobel para Tintas Decorativas Brasil, Guilherme Ruschel.



“Os nossos públicos prioritários são os pintores e os balconistas. O centro de treinamento é voltado para capacitação dos profissionais”, destaca Ruschel.

A Tintas Coral oferece amplo portfólio para atender diferentes demandas. Foto: Divulgação

Consumidor

E para aproximar ainda mais os consumidores, a marca desenvolveu a Campanha Garantia Coral. Válida para produtos premium para interiores e exteriores, a ação troca a tinta se o cliente não gostar da cor, acabamento ou cobertura. O regulamento da campanha pode ser conferido no site www.garantiacoral.com.br e é a resposta da empresa às dúvidas do consumidor na hora de comprar uma tinta, diz Ruschel.



“É trazer mais segurança nessa jornada e tranquilizá-lo que, se ele considerar que a cor ou o acabamento não ficou como esperado, ele pode trocar o produto. É uma forma de incentivar as pessoas a testarem novas cores e sensações em casa, tendo a garantia de que vão conseguir o resultado esperado, ou trocamos o produto”, afirma.



De acordo com o presidente, nos últimos cinco anos, as pessoas adquiriram uma relação diferente com suas casas e buscaram investir mais na manutenção e criação de espaços aconchegantes e agradáveis por meio da decoração. Por sua vez, a pintura de paredes coloridas é uma ótima solução, observa ele.



“Seguimos mantendo uma comunicação próxima com nossos diversos públicos - incluindo programas de relacionamento específicos, como o Coral Matiz para arquitetos e a Academia Coral e Clube da Cor, para pintores. Nosso consumidor pode contar com muito conteúdo e dicas em nosso site e redes sociais, além de auxílio para contratação de pintores na nossa plataforma Páginas Coloridas (www.paginascoloridas.com.br). Podem ainda comprar de casa via nosso marketplace com lojistas, o www.lojacoral.com.br”, finaliza Ruschel.

Veja também