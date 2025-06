Turquesa: confiança, respeito e qualidade

A- A+

Com mais de 30 anos de atuação, a Turquesa segue como destaque especial na mesa dos pernambucanos. A empresa, que pertence à Oásis Alimentos, alcançou novamente neste ano o 1º lugar no segmento Feijão, categoria Alimentos, do Marcas Que Eu Gosto.



A Turquesa mantém um catálogo vasto de grãos: feijão preto, macassar, de corda, carioca, branco, além da fava rajada e branca, que agregam e fazem parte do horário mais especial da alimentação das famílias em diversos estados.



A diretora Comercial e Marketing da empresa, Lays Benjamin, acredita que a grande vantagem da Turquesa para manter a marca com esse reconhecimento do público está na consistência, “da qualidade dos grãos ao respeito pela mesa das famílias pernambucanas”, diz.



“A Turquesa, ao longo de três décadas, aliou tecnologia, excelência no processo e escuta ativa ao consumidor para entregar muito mais que um produto. Entregamos confiança”, afirma.

Orgulho

E a responsabilidade de entregar um produto que faz parte de um momento tão importante para os brasileiros, o almoço, é carregada com muito orgulho pela Turquesa. A marca compreende o peso simbólico e afetivo que o feijão exerce na cultura local.



“É um compromisso diário e um orgulho enorme. Cada lote de produto passa por um rigoroso controle de qualidade, garantindo grãos que cozinham rápido, têm rendimento e sabor superiores”, explica Lays Benjamin.

Clientes

Outro ponto de destaque é a relação com os clientes. A empresa acredita que grandes marcas devem ser construídas com presença no dia a dia das pessoas. Por isso, a Turquesa busca apoiar causas locais, valorizando a cultura nordestina e ouvindo cada cliente com atenção.



“Mais do que vender, queremos fazer parte da rotina das famílias com propósito e respeito. Proporcionar uma experiência completa e positiva é um dos pilares da Turquesa. A jornada do consumidor começa muito antes da compra e continua até depois da refeição”, ressalta Lays.



Sem alterar o sabor e a qualidade dos produtos, a Turquesa apresentou novas embalagens da marca neste ano. Além de toda a variedade de feijão, os modelos atuais abrangem todas as linhas de arroz, farinha, leite de coco, milho e sal. Segundo Lays Benjamin, o objetivo da mudança é refletir a modernidade e a praticidade que a marca oferece atualmente.



“Com design mais funcional e visualmente atrativo, as novas embalagens facilitam as informações e destacam a qualidade dos produtos, reforçando a identidade da marca e sua conexão com os consumidores”, completa.

