UNINASSAU: referência em educação inovadora

Com o objetivo de formar profissionais empreendedores por meio de uma educação inovadora, a UNINASSAU se destaca como a instituição de ensino superior particular preferida entre os recifenses, recebendo a premiação do Marcas Que Eu Gosto, de primeiro lugar entre as faculdades particulares.

Entregando cursos de qualidade e com um corpo docente formado por mestres e doutores, a UNINASSAU também oferece um cuidado no preparo dos estudantes para o mercado de trabalho, atendendo as necessidades demandadas pelas empresas.

A instituição de ensino incentiva ainda as atividades fora de sala de aula, com a promoção de congressos, seminários, festivais e projetos de extensão, além de investir em esportes. Em 2024, o trabalho trouxe frutos, com a conquista da marca de heptacampeã dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

“Ao apoiar o esporte, nós, enquanto instituição de ensino, contribuímos para a construção de profissionais mais completos e preparados para os desafios do futuro. Atualmente, mais de cinco mil atletas recebem bolsas de estudos integrais ou parciais. Isso reforça como a educação, aliada ao esporte, é um agente transformador na sociedade”, afirma o CEO da Companhia Ser Educacional, Jânyo Diniz.

Uma instituição de ensino de excelência se faz com uma comunidade engajada e acolhida. As metas da UNINASSAU são formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento do Brasil e continuar sendo reconhecida como uma das maiores referências em educação superior no país.

Reconhecimento

Atenta a essas metas, a instituição recebeu com orgulho a premiação do Marcas Que Eu Gosto. “Isso significa que continuamos seguindo o caminho certo, sempre entregando uma educação de qualidade para nossos alunos e sendo vista de forma positiva pela sociedade. Ficamos muito honrados em saber que a UNINASSAU permanece na mente das pessoas quando elas pensam em uma instituição de ensino superior como referência”, destaca Jânyo.

“Estamos construindo uma história consistente, baseada em valores sólidos e em um forte compromisso com a formação de profissionais competentes e cidadãos engajados", Jânyo Diniz, CEO do Grupo Ser Educacional | Foto: UNINASSAU/Divulgação

Para o CEO da Companhia Ser Educacional, o reconhecimento também reforça o posicionamento da instituição como um polo de excelência educacional. “Demonstra que estamos construindo uma história consistente, baseada em valores sólidos e em um forte compromisso com a formação de profissionais competentes e cidadãos engajados”, observa o executivo.

Além do cuidado com o ensino, a UNINASSAU também desenvolve projetos de responsabilidade social e ambiental. “A UNINASSAU é uma instituição socialmente responsável e incorpora o conceito ESG, que envolve práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Nossos projetos de responsabilidade social envolvem diversas temáticas, como educação, feminicídio, combate à violência contra a mulher, lazer, inclusão, direitos humanos, entre outras”, conclui Jânyo.



