MARCAS QUE EU GOSTO Vitarella, a embaixadora de Pernambuco no mercado Vencedora na categoria Marca Que Representa o Estado e nos segmentos Cream Cracker e Macarrão do Marcas Que Eu Gosto, a Vitarella mantém estreita e atenta ligação com o consumidor, o que garante a relevância e preferência da marca ao longo dos anos

Primeiro lugar na categoria Marca Que Representa o Estado, a Vitarella celebra mais um ano como destaque na premiação do Marcas Que Eu Gosto. Neste ano, a marca conquistou uma vitória tripla ao sair como vencedora também nos segmentos de Cream Cracker e Macarrão, em Alimentos, solidificando assim a presença e preferência da empresa no cotidiano dos consumidores de Pernambuco.

Com uma trajetória marcada pela inovação e pela sintonia com as necessidades do público de todo o estado, a Vitarella construiu ao longo dos anos um portfólio diversificado e que é capaz de atender ao cliente em diversas ocasiões de consumo. O trabalho é realizado desde 1993, ano em que a empresa foi fundada no município de Jaboatão dos Guararapes.

Buscando manter um olhar atento aos clientes ao longo da sua jornada, a empresa realiza um acompanhamento rotineiro das demandas apresentadas por quem consome os produtos da Vitarella. O cuidado é considerado essencial para garantir a relevância e a preferência da marca ao longo do tempo, além da sustentação da sua posição de destaque no mercado.

O trabalho é consolidado pela premiação do Marcas Que Eu Gosto, que traz a Vitarella em posição de destaque ao longo de dez anos consecutivos, reforçando o retorno positivo do cuidado realizado pela empresa com os produtos disponibilizados no mercado.

"O relacionamento com o consumidor, somado à qualidade e diferença do nosso portfólio, é fundamental para estarmos entre as marcas preferidas", expressa o gerente de Marketing da empresa, Charles Wenderson.

Segundo ele, a estratégia de desenvolvimento do portfólio e a visão de expansão da empresa são cuidadosamente planejadas com o objetivo de manter a Vitarella como uma marca versátil e presente em diversos momentos da vida dos consumidores.

Portfólio de produtos da Vitarella | Foto: Vitarella/Divulgação

"Há mais de 30 anos produzimos itens que estão na vida e no dia a dia dos nossos consumidores, acompanhando suas necessidades e trazendo produtos que atendam pelo sabor, qualidade e diferenças de um jeitinho que só Vitarella faz. Hoje contamos com mais de 150 produtos, nas categorias de biscoitos, massas e torradas", comenta o gerente de Marketing da empresa.

Além da excelência em seus produtos, a Vitarella demonstra um forte engajamento com a cultura e os eventos relevantes para o consumidor pernambucano. Para tal, a empresa marca presença em diversas iniciativas que fortalecem seus laços com a comunidade local.

"A cada ano marcamos presença em eventos que são importantes para o consumidor pernambucano, além de avançar na nossa parceria com o Paço do Frevo, que leva o projeto Escolas que Frevam para escolas públicas de todo o estado, entre tantas outras iniciativas regionais", detalha o gerente de Marketing, apontando o papel ativo da Vitarella no cenário estadual.

Por isso, a conquista do primeiro lugar na categoria Marca Que Representa o Estado carrega um significado especial para a Vitarella e é recebida com um sabor especial. "Uma honra e orgulho para nós, uma marca pernambucana que hoje é a maior marca em vendas de biscoitos e bolachas do Brasil", avalia Charles, que ressalta o compromisso da Vitarella em seguir representando Pernambuco no cenário nacional.

A premiação na categoria de Marca Que Representa o Estado é completada com a Pitú, que garantiu o segundo lugar na preferência dos pernambucanos, e a Pilar, marca que conquistou a terceira colocação, demonstrando a força e a tradição das marcas locais no coração dos consumidores do estado.

