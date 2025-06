A- A+

MARCAS QUE EU GOSTO Vitarella: sabor conectado com Pernambuco Fundada em 1993, no município de Jaboatão dos Guararapes, a empresa aponta as raízes pernambucanas como uma diferença dentro do seu segmento no mercado nacional

Vencedora nos segmentos de Cream Cracker e Macarrão, na categoria Alimentos, a Vitarella se destaca por mais um ano na premiação do Marcas Que Eu Gosto. Com o reconhecimento obtido, a marca chega ao ano de 2025 colecionando dez vitórias consecutivas na categoria.

Com mais de 30 anos de história, a Vitarella mantém uma forte conexão com o público pernambucano. Fundada em 1993, no município de Jaboatão dos Guararapes, a empresa aponta as raízes pernambucanas como uma diferença dentro do seu segmento no mercado nacional.

“O nosso maior diferencial é o orgulho que temos em ser uma marca pernambucana. Pernambuco é o berço da Vitarella, é o estado que nos viu nascer, crescer, e que faz parte de nossa história todos os dias”, afirma o gerente de Marketing da empresa, Charles Wenderson.

Charles Wenderson, gerente de marketing de Vitarella | Foto: Vitarella/Divulgação

Ciente da importância da sua conexão com o consumidor pernambucano, a empresa lançou recentemente uma campanha que ressalta o seu vínculo com o estado. A ação criada pela empresa destaca o orgulho de ser pernambucana e número um em biscoitos no Brasil. “Durante todos esses anos, semeamos o vínculo com a nossa cultura, reforçando cada vez mais a nossa história”, detalha Charles Wenderson.

Diferenciais

Na visão do gerente de marketing, a qualidade é um dos importantes diferenciais dos produtos que ajudam a manter a marca viva, como a mais lembrada entre os consumidores pernambucanos.

“Nosso cream cracker se destaca pelas sete camadas amanteigadas que derretem na boca. Já nosso macarrão é soltinho, e temos diferentes opções, entre sêmola, sêmola com ovos, comum, além do nosso macarrão instantâneo, todas orgulhosamente líderes de mercado em Pernambuco”, comenta Charles.

Além disso, ele também destaca a existência de um extenso portfólio que permite ao consumidor a escolha do produto que mais lhe agrada, de forma fácil e acessível. “Nosso posicionamento convida a todos para celebrar as diferenças com um portfólio diverso, que atende com versatilidade a todos”, destaca.

Espaguete da Vitarella | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com mais uma premiação do Marcas Que Eu Gosto, a Vitarella celebra o reconhecimento contínuo do consumidor pernambucano. A empresa também vê a conquista como motivação para continuar levando a representação do estado pelo país.

“Essa é nossa 10ª vitória consecutiva nas categorias de Cracker e Macarrão. Este prêmio representa nosso orgulho de pertencimento pernambucano, e isso nos deixa felizes, além de ainda mais motivados a continuarmos levando o orgulho de termos uma marca pernambucana como líder nacional”, completa o gerente.



Veja também