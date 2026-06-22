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Varejo Álcool Brilux: qualidade e acessibilidade De DNA nordestino, especificamente de Olinda, e hoje presente em grande parte do Brasil, o Grupo Raymundo da Fonte tem como um de seus diferenciais a capacidade de ouvir quem consome seus produtos, transformando insights em inovação

Desde sempre com a missão de “desenvolver, produzir e levar aos lares dos consumidores brasileiros produtos que contribuam para uma vida melhor”, a Brilux - fundada na década de 1940 por Raymundo da Fonte - é a marca escolhida dos pernambucanos quando o assunto é limpeza, com o álcool alcançando o primeiro lugar na categoria Produtos de Limpeza Doméstica do Marcas Que Eu Gosto em 2026.

De DNA nordestino, especificamente de Olinda, e hoje presente em grande parte do Brasil, o Grupo Raymundo da Fonte tem como um de seus diferenciais a capacidade de ouvir quem consome seus produtos, transformando insights em inovação. Para Renata Carvalho, gerente de Marketing, Trade e Inteligência de Mercado, esse é o verdadeiro “segredo” da marca: considerar a opinião de quem está na ponta. “Afinal, quem compra são os consumidores, e é a voz deles que deve prevalecer”, ressalta.

Lançado na década de 1970, o álcool Brilux foi desenvolvido com foco em qualidade e acessibilidade. A proposta sempre foi oferecer ao consumidor um produto confiável e com excelente custo-benefício. Indicado para a higienização de superfícies, ele também contribui para um ambiente mais seguro e saudável.

Novos produtos

Além do álcool, a Brilux segue em trabalho contínuo para facilitar a rotina de quem consome seus produtos. Não à toa, a marca chega com lançamentos que reforçam o propósito de entregar soluções ao consumidor, com as novidades do Tira Manchas Brilux, em versões de 1,5 litro, refil promocional e em pó (420g). A propósito, a embalagem para roupas coloridas ganhou cara nova.

Outro lançamento é o amaciante concentrado, de 1,5 litro e refil de 400ml, disponíveis em fragrâncias diversas. E o sabão em pó da marca também integra o rol das boas novas da marca. A combinação entrega eficiência e cuidado, em fórmula com pó ultrafino, que elimina maus odores e zela pelas cores e pelo branco da roupa. Vale destacar as fragrâncias: Tripla Ação, Coco, Floral e Lavanda, com enzimas biodegradáveis que ajudam na ação de tirar manchas.

Oito décadas

Em 2026, o Grupo celebra 80 anos de história, consolidado no mercado e sempre inovando. O portfólio cresceu com fábricas em Pernambuco e também na Bahia, Ceará, Minas, São Paulo e Pará e, além da Brilux, marcas como Sonho, Even e Minhoto também fazem parte do grupo.

Para a próxima década, Renata reforça que “consolidar a atuação e expansão com responsabilidade” segue como foco. Ela complementa, sobre a relação da marca com as pessoas. “É isso que nos motiva a evoluir continuamente, aprimorando nossos produtos e processos, sempre com o objetivo de entregar soluções eficientes, acessíveis e à altura das expectativas de quem confia na Brilux”, conclui.



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