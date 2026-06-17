Ampla e BG9: as pontes para o sucesso das marcas

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As agências de comunicação atuam como parceiras estratégicas das marcas na construção de identidade, no posicionamento do mercado e no crescimento de negócios. Na 23ª edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto, a Ampla e a BG9 foram as principais vencedoras do ano, alcançando o maior número de clientes premiados.

Ampla

A Ampla contou com seis marcas que conquistaram a primeira colocação em oito categorias, são elas: Pitú (Aguardente e Marca Que Representa o Estado de Pernambuco), Bem-te-vi (Sabão em Pó e Sabão em Barra), Nagem (Lojas de Tecnologia), Moura (Baterias de Carro), Shopping Recife (Shopping Center) e Damas (Colégio Particular).



De acordo com o CEO da Ampla, Queiroz Filho, o reconhecimento representa e valida um trabalho construído e contínuo em parceria com os clientes que acreditam na comunicação como ferramenta estratégica para fortalecimento dos negócios.



“Ficamos muito orgulhosos de ver marcas atendidas pela Ampla sendo tão lembradas e preferidas pelos consumidores. Isso mostra que estratégia, criatividade, consistência e conexão genuína com o público fazem diferença. Também é um reconhecimento ao talento e dedicação da nossa equipe, que diariamente se desafia a buscar soluções inovadoras. Ou como a gente diz aqui, ‘menos do mesmo’”, afirma.



Segundo Queiroz, a agência atua como uma grande parceira estratégica e de negócios para os clientes, tendo a comunicação e o branding como ativos na geração de valor. O objetivo é construir relevância e conexão verdadeira com as pessoas.



“Para além das campanhas, e na própria construção delas, buscamos entender profundamente o comportamento do consumidor, os movimentos do mercado e os desafios de cada cliente para transformar a comunicação em crescimento de marca e resultados. Nosso papel é contribuir para que as empresas, seus produtos e serviços sejam mais lembrados, desejados, queridos e, consequentemente, escolhidos”, destaca.

BG9

Já o trabalho realizado pela BG9 resultou em quatro empresas em destaque no primeiro lugar de quatro categorias no Marcas Que Eu Gosto. Entre as empresas estão: Natto (Frango), Brilux (Álcool), Tambaú (Ketchup) e Turquesa (Feijão).



“Mais um ano que estamos entre as agências com mais marcas agraciadas com o prêmio. Temos o maior orgulho de representarmos as marcas Brilux, Natto, Tambaú e Turquesa. E esse prêmio tem um valor extraordinário para nós, pois é concedido por um veículo de credibilidade e são os consumidores que elegem as suas marcas do coração”, comenta o sócio e vice-presidente da BG9, Giovanni Di Carlli.



Segundo Giovanni, o papel desempenhado pela agência na comunicação dos clientes é estratégico e uma missão que vai além da criação de campanhas publicitárias criativas.



“Cuidamos do branding para criar conexões afetivas e duradouras das marcas que administramos com os seus consumidores. É um trabalho planejado e executado de forma contínua e monitorada através de informações de mercado. O resultado de uma pesquisa como a que vocês realizam e premiam as marcas, também é um balizador para a aferição da assertividade das estratégias.”



Para o vice-presidente, entender desejos e expectativas dos consumidores ajuda a agência a desenvolver campanhas que não só trazem resultados de negócios, mas também criam laços afetivos entre as marcas e as pessoas. “Isso propicia longevidade e prosperidade para as empresas”, diz.



Para acompanhar as mudanças do comportamento do consumidor e das mídias digitais, toda a atividade da BG9 é feita por meio do monitoramento de dados.



“Estamos conectados com as principais ferramentas que o mercado oferece, tanto os números mercadológicos que o cliente compartilha conosco, como com os números de consumo de mídia e de performance das redes sociais”, revela Giovanni.



Além disso, a agência utiliza como metodologia ir a campo para visitar pontos de vendas, ouvir pessoas e ir a lugares que os consumidores frequentam para entender aspectos comportamentais na jornada de consumo e na forma de viver.

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