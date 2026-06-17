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Construtoras Armazém Coral Achaqui: olhar atento ao consumidor há 65 anos Com mais de seis décadas de atuação no estado, o Armazém Coral Achaqui acredita que a preferência popular está ligada ao cuidado e olhar atento às necessidades do consumidor e à capacidade de acompanhar as mudanças do setor

Há 65 anos, o Armazém Coral Achaqui iniciava sua trajetória na Rua das Calçadas, no bairro de São José, no Centro do Recife. Fundado por Domingos da Silva Moreira, a empresa se consolidou como uma grande referência no setor de construção pernambucano. Em 2026, a marca reafirma o relacionamento construído ao longo de seis décadas com a conquista do 1º lugar do prêmio Marcas que Eu Gosto, na categoria Lojas de Materiais de Construção, e terceiro em Home Centers.

Segundo o presidente da empresa, Domingos Moreira Filho, o reconhecimento é resultado de um trabalho contínuo voltado para a qualidade no atendimento, variedade de produtos, preços acessíveis e proximidade com os clientes. A notícia da premiação foi recebida com entusiasmo pela direção da empresa.

“Ficamos muito felizes, pois esse reconhecimento mostra que nossos clientes valorizam o esforço da empresa para oferecer sempre um bom atendimento, produtos variados, preços justos, condições de pagamento facilitadas e entrega grátis”, conta.

Com mais de seis décadas de atuação no estado, o Armazém Coral Achaqui acredita que a preferência popular está ligada ao cuidado e olhar atento às necessidades do consumidor e à capacidade de acompanhar as mudanças do setor, sem perder a sua essência. Entre os diferenciais apontados pela empresa estão os investimentos em inovação, modernização e adaptação às novas demandas do público, mesmo mantendo a tradição construída ao longo dos anos.

Para Moreira Filho, a marca consolidou um vínculo com os pernambucanos por estar presente nos momentos mais importantes da vida das famílias, como a construção da casa própria e reformas residenciais.

“Sempre há uma loja do Armazém Coral próxima para atender os clientes. Eles também contam com a comodidade das compras on-line, por meio do nosso e-commerce e aplicativo, com entrega em casa”, destaca. O objetivo, segundo a direção, é manter a confiança conquistada ao longo das décadas entre os pernambucanos, e continuar presente nos momentos mais importantes.

Incentivo

Para Domingos, além de representar um grande reconhecimento, a premiação funciona como um incentivo para a busca constante de melhorias e excelência no atendimento.

“Temos muitos anos de mercado e colaboradores que cresceram junto com a empresa. Esse atendimento é resultado da nossa trajetória e da proximidade construída com os clientes ao longo do tempo.”

De olho no futuro, a empresa informa que seguirá investindo na modernização e reforma das lojas para oferecer mais conforto aos consumidores.



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