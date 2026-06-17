Arroz Emoções: conquista pela qualidade

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Com um portfólio diversificado, que inclui arroz branco, parboilizado, arbório e integral, o Emoções, marca da Nelson Wendt Alimentos, que completa 62 anos em 2026, conquistou mais uma vez o primeiro lugar no segmento Arroz, da categoria Alimentos, do Prêmio Marcas Que Eu Gosto.



Segundo a gerente de Vendas da Nelson Wendt Alimentos, Gabrielle Pontes, receber mais esse reconhecimento tem um significado especial para todos da empresa. Ela ressalta que o Arroz Emoções está presente na mesa das famílias pernambucanas e nordestinas.



“Esse prêmio representa muito mais do que um reconhecimento de mercado — ele simboliza a confiança, a credibilidade e as conexões verdadeiras que construímos com os nossos consumidores. Esse reconhecimento é resultado do trabalho e do compromisso de toda a nossa equipe, parceiros comerciais, representantes e colaboradores.”

Campanhas

Para fortalecer ainda mais o relacionamento com os consumidores, a marca lançará, no segundo semestre de 2026, a promoção “Casa Para o Seu Coração”. “O ganhador receberá R$ 200 mil em um cartão pré-pago. “A proposta da campanha é incentivar que o valor seja utilizado na realização do sonho da casa própria”, destaca Gabrielle.



No ano passado, a empresa promoveu a campanha “Seu Coração em Movimento”, que sorteou um BYD Dolphin zero quilômetro. A vencedora foi Maria Valdirene, moradora do município de Boa Viagem, no Ceará.

Maria Valdirene, da cidade de Boa Viagem–CE, vencedora da promoção “Seu Coração em Movimento” de 2025, recebendo seu BYD Dolphin zero km. Foto: Nelson Wendt Alimentos/Divulgação

Qualidade

A Nelson Wendt é especialista em arroz, o que permite ajustar os processos de parboilização e chegar nas características perfeitas para a cocção, destaca a gerente de Qualidade da empresa, Aleccia Macedo.



“Muitas vezes, o consumidor prepara um arroz 'empapado' e acredita que errou a receita, quando na verdade é o produto que não teve uma parboilização ideal. Nosso cuidado de ponta a ponta garante um produto que conquista o consumidor pela qualidade.”



Além do cuidado com o processo de produção do arroz, a empresa mantém um compromisso contínuo com a preservação ambiental, revela Aleccia.



“Nossos envios são, em quase totalidade, realizados por transporte marítimo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, a cabotagem reduz de forma significante a emissão de CO2 na atmosfera, quando comparado ao transporte rodoviário. E também utilizamos um percentual de energia de fontes renováveis para abastecer a indústria”, explica a gerente de Qualidade.



As granjas do grupo Nelson Wendt possuem o Selo Ambiental do Instituto Rio Grandense do Arroz, que reconhece o uso das práticas ambientais corretas nas lavouras de arroz irrigado.



“Além disso, o selo EuReciclo e a nossa estação de tratamento de efluentes comunicam não somente o atendimento às legislações, mas o compromisso com a comunidade e as gerações futuras”, enfatiza Aleccia Macedo.

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