Arroz Emoções: conquista pela qualidade
O Emoções, marca da Nelson Wendt Alimentos, conquistou mais uma vez o primeiro lugar no segmento Arroz, da categoria Alimentos, do Prêmio Marcas Que Eu Gosto
Com um portfólio diversificado, que inclui arroz branco, parboilizado, arbório e integral, o Emoções, marca da Nelson Wendt Alimentos, que completa 62 anos em 2026, conquistou mais uma vez o primeiro lugar no segmento Arroz, da categoria Alimentos, do Prêmio Marcas Que Eu Gosto.
Segundo a gerente de Vendas da Nelson Wendt Alimentos, Gabrielle Pontes, receber mais esse reconhecimento tem um significado especial para todos da empresa. Ela ressalta que o Arroz Emoções está presente na mesa das famílias pernambucanas e nordestinas.
“Esse prêmio representa muito mais do que um reconhecimento de mercado — ele simboliza a confiança, a credibilidade e as conexões verdadeiras que construímos com os nossos consumidores. Esse reconhecimento é resultado do trabalho e do compromisso de toda a nossa equipe, parceiros comerciais, representantes e colaboradores.”
Campanhas
Para fortalecer ainda mais o relacionamento com os consumidores, a marca lançará, no segundo semestre de 2026, a promoção “Casa Para o Seu Coração”. “O ganhador receberá R$ 200 mil em um cartão pré-pago. “A proposta da campanha é incentivar que o valor seja utilizado na realização do sonho da casa própria”, destaca Gabrielle.
No ano passado, a empresa promoveu a campanha “Seu Coração em Movimento”, que sorteou um BYD Dolphin zero quilômetro. A vencedora foi Maria Valdirene, moradora do município de Boa Viagem, no Ceará.
Qualidade
A Nelson Wendt é especialista em arroz, o que permite ajustar os processos de parboilização e chegar nas características perfeitas para a cocção, destaca a gerente de Qualidade da empresa, Aleccia Macedo.
“Muitas vezes, o consumidor prepara um arroz 'empapado' e acredita que errou a receita, quando na verdade é o produto que não teve uma parboilização ideal. Nosso cuidado de ponta a ponta garante um produto que conquista o consumidor pela qualidade.”
Além do cuidado com o processo de produção do arroz, a empresa mantém um compromisso contínuo com a preservação ambiental, revela Aleccia.
“Nossos envios são, em quase totalidade, realizados por transporte marítimo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, a cabotagem reduz de forma significante a emissão de CO2 na atmosfera, quando comparado ao transporte rodoviário. E também utilizamos um percentual de energia de fontes renováveis para abastecer a indústria”, explica a gerente de Qualidade.
As granjas do grupo Nelson Wendt possuem o Selo Ambiental do Instituto Rio Grandense do Arroz, que reconhece o uso das práticas ambientais corretas nas lavouras de arroz irrigado.
“Além disso, o selo EuReciclo e a nossa estação de tratamento de efluentes comunicam não somente o atendimento às legislações, mas o compromisso com a comunidade e as gerações futuras”, enfatiza Aleccia Macedo.