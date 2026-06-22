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ALIMENTOS ASA Indústria: na mesa e na mente do consumidor A ASA Indústria segue com os primeiros lugares no Molho de Tomate, Extrato de Tomate e Goiabada

Em mais uma edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto, a ASA Indústria segue com os primeiros lugares no Molho de Tomate, Extrato de Tomate e Goiabada, além de ter alcançado a segunda colocação em Ketchup, na categoria Alimentos, produzidos pela Palmeiron, e também com a farinha de milho da Vitamilho - duas das marcas que integram o seu portfólio que foram eleitas prediletas do consumidor. Fato que leva à Asa a ter um “orgulho enorme” das entregas feitas ao mercado.

De acordo com Sylvia Sarubbi, diretora de Marketing da ASA, as marcas vencedoras da edição “foram criadas com respeito ao mercado e ao consumidor”, e com recall dividido desde os mercadinhos de bairro até os parceiros atacadistas e supermercados. Atualmente, o grupo trabalha com produtos nos segmentos de alimentos, bebidas, limpeza e construção civil.

Premissa

Concebida nos anos de 1990, a Asa Indústria está prestes a completar três décadas de história. De DNA pernambucano, “a projeção é adentrar o mercado de outras regiões do País”, assegura Sylvia, que confirma a preocupação em conhecer hábitos e desejos dos consumidores e, dessa forma, adequar, inovar e criar novos produtos para agradá-los, já que o consumidor é a “verdadeira razão” da existência. “Uma premissa na trajetória da empresa”, enaltece ela.

E é com a manutenção da identidade com o povo nordestino, com integração na comunicação junto aos times de produção, direcionando o trabalho diário de todos que operam nas linhas de produção, que o grupo segue firme no propósito de entregar qualidade ao seu consumidor.

Das pessoas que inspecionam a entrada dos insumos nas fábricas até os responsáveis por cada entrega no setor de logística, cada colaborador da ASA, de acordo com Sylvia Sarubbi, tem o sentimento de prestar o melhor serviço. "Assim, nos conectamos internamente e também com os consumidores”, reforça a diretora.

E ainda sobre a qualidade dos produtos, a Asa Indústria evidencia, também, a satisfação e conexão com empresas que colocam seus produtos nas prateleiras.

“Somos gratos e estaremos sempre à disposição para manter a mais alta relação institucional”, enaltece Sylvia. Ela adianta, como projeção do grupo para os próximos anos, adentrar o mercado das outras regiões do País “com a mesma vontade de oferecer os melhores produtos a preços convidativos”.



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