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Limpeza ASA Indústria sempre junto do consumidor A premiação reforça a relação de cuidado e atenção com quem consome os produtos do grupo, que preza pela conexão direta com o público

Do grupo Asa Indústria, o sabão em barra e o sabão em pó Bem-Te-Vi mais uma vez conquistaram o coração do consumidor e foram os escolhidos pelo público na edição 2026 do prêmio Marcas Que Eu Gosto, na categoria Produtos de Limpeza Doméstica. A premiação reforça a relação de cuidado e atenção com quem consome os produtos do grupo, que preza pela conexão direta com o público. “Estarmos conectados é nosso desejo diário. Qualquer ação da empresa relacionada às marcas é planejada a partir de pesquisas com nosso consumidor”, enfatiza Sylvia Sarubbi, diretora de Marketing da ASA.

Com a preocupação de conhecer hábitos e desejos dos consumidores e, dessa forma, adequar, inovar e criar novos produtos para agradá-los, a Asa Indústria tem na linha de produtos Bem-te-vi um dos seus carros-chefes, tendo em vista a excelência entregue ao consumidor que, por sua vez, não hesita em confiar no portfólio de produtos de limpeza do grupo. De DNA nordestino, mais especificamente, recifense, o grupo é sólido também em outras regiões do País.

“Estamos consolidados em todo o Brasil, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste”, lembra Sylvia.

Foi com a marca Bem-te-vi, aliás, que a Asa foi concebida nos idos anos de 1990, adquirindo, à época, a fábrica localizada no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. A partir de então, conquistar os lares seria uma questão de (pouco) tempo. E de fato, assim ocorreu. A sua atuação no mercado foi ampliada anos depois, quando passou a ter também outras das marcas mais tradicionais do seu portfólio: a Vitamilho e a Palmeiron, respectivamente de Campina Grande (PB) e Belo Jardim, no Agreste pernambucano.

Compromisso

Com o consumidor como a “verdadeira razão da existência do grupo”, de acordo com a diretora, o respeito pela dona de casa, os melhores produtos e com preços justos, é complementado pela escuta reiterada junto ao seu público. “Essa estratégia, somada ao estreitamento ainda maior com o mercado distribuidor, vai nos manter sempre ao lado de todos”, ressalta.

Com quase três décadas de trajetória, a Asa Indústria reafirma o compromisso de levar qualidade e bem-estar aos consumidores, além de práticas sustentáveis e éticas no trabalho, refletindo no grupo o orgulho pelas marcas.

“É com muito cuidado, dedicação e esforço dos times de produção, pesquisa de mercado, marketing e comercial, que fazemos essas entregas”, destaca Sylvia, que reafirma a satisfação do grupo em manter uma conexão junto às empresas que distribuem e colocam os produtos nas prateleiras. “Somos gratos e estaremos sempre à disposição para manter uma ótima relação com os nossos clientes”, afirma a diretora.



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