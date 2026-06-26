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Varejo Assaí: evolução com reconhecimento público Mais de uma década depois da chegada a Pernambuco, a Companhia segue ampliando sua operação e fortalecendo sua relação com o público local

O Assaí conquistou o primeiro lugar na categoria Varejo da edição 2026 do prêmio Marcas Que Eu Gosto, consolidando sua conexão com os consumidores pernambucanos e reforçando sua presença no estado, onde atua desde 2010. Mais de uma década depois da chegada a Pernambuco, a Companhia segue ampliando sua operação e fortalecendo sua relação com o público local.

“O segredo é o foco no cliente. O Assaí trabalha para oferecer a melhor experiência de compra, unindo preços competitivos, sortimento amplo e alinhado aos hábitos de consumo locais, atendimento qualificado e serviços que facilitam a rotina, seja para abastecer suas casas ou os seus negócios”, ressalta João Miguel Gouveia, diretor Regional do Assaí, ao ser indagado sobre o segredo da empresa para se manter no topo em um mercado cada vez mais competitivo.

Com lojas modernas, climatizadas e estacionamento amplo, os clientes usufruem ainda de açougue, empório de frios, cafeterias e padaria. Sobre a premiação do Marcas Que Eu Gosto, o diretor a classifica como “reconhecimento de todo esse trabalho, especialmente por vir diretamente da preferência dos(as) pernambucanos(as) - um público que nos recebeu muito bem desde a chegada do Assaí ao estado, em 2010, e que hoje representa uma das praças mais relevantes para a nossa operação no Nordeste”, complementa.

Digital

João Miguel considera, ainda, que o Assaí tem como outros dos seus pilares a escuta de clientes para entender expectativas, identificar oportunidades de melhorias e evoluir continuamente. Ele cita também iniciativas que atestam a evolução digital da empresa, com caixas de autoatendimento e o aplicativo 'Meu Assaí’ citados como exemplo.

Em Pernambuco, atualmente, são 14 lojas, um centro de distribuição e um escritório regional. “Uma empresa nacional com um olhar local”, como enaltece João Miguel. “Hoje, contamos com 313 lojas e estamos presentes em todas as regiões do Brasil, em 24 estados e no Distrito Federal”, ressaltando que, “ao chegar a uma praça, a empresa busca entender hábitos de consumo, preferências e cultura local para adaptar o sortimento das lojas e também a comunicação, ações de marketing e iniciativas de patrocínio”.

Por aqui o diretor cita o São João de Caruaru, a celebração do Maior Cuscuz do Mundo e o Galo da Madrugada como movimentos locais apoiados pela empresa que, para as próximas décadas, enxerga-se em evolução e como protagonista na transformação do atacarejo.



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