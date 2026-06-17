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Veículos Baterias Moura: energia pernambucana para o mundo A Moura não é apenas uma marca que atua no estado, é uma empresa que nasceu, cresceu e segue investindo na região de forma estruturante

Fundada em 1957, a Baterias Moura é uma empresa totalmente pernambucana. Mas a marca não ficou restrita ao estado e está presente em mais de 20 países ao redor do mundo, sem perder sua origem. Com uma combinação de presença constante, histórico de entregas e relevância econômica e social, a empresa conquistou os pernambucanos, que escolheram novamente a marca para o 1º lugar no segmento de baterias de carro, na categoria Veículos, do Marcas que Eu Gosto 2026.

Segundo a diretora de Marketing, Produtos e Comunicação Institucional do Grupo Moura, Andréa Lyra, a conquista confirma uma relação de confiança construída com o tempo. “É um reconhecimento que vem diretamente do consumidor, o que amplia seu significado estratégico. Mais do que liderança de mercado, esse resultado valida atributos essenciais da marca, como qualidade, confiabilidade e proximidade”, destaca.

Raízes

A Moura não é apenas uma marca que atua no estado, é uma empresa que nasceu, cresceu e segue investindo na região de forma estruturante. O município de Belo Jardim e Pernambuco seguem como pilares centrais da visão de longo prazo da empresa.

De acordo com Andréa, a conexão com o estado se traduz em investimentos contínuos, desenvolvimento de cadeias produtivas, formação de pessoas e iniciativas sociais e ambientais. “A internacionalização não representa distanciamento, mas a ampliação de uma cultura empresarial consolidada, que leva para outros mercados uma forma de atuação marcada por consistência, inovação e compromisso com o desenvolvimento dos territórios onde atua”, explica a executiva.

A proximidade se reflete em diferentes dimensões, do cotidiano das famílias com a bateria até as aplicações mais complexas em setores produtivos. Ao longo de quase sete décadas de atuação, a consistência nas entregas fortaleceu o vínculo de confiança e consolidou uma identificação que vai além do produto, conectando marca, território e desenvolvimento.

Estratégia

O planejamento da Moura está direcionado à consolidação de sua posição como referência em soluções de acumulação de energia, ampliando sua atuação em diversos segmentos e aplicações. Embora o segmento automotivo continue estratégico, há um avanço constante em áreas como baterias estacionárias e tracionárias, sistemas de armazenamento de energia e aplicações em setores como indústria, telecomunicações, data centers, saúde, agronegócio e energias renováveis.

Paralelamente, a companhia intensifica sua presença nos mercados industriais e do agronegócio, acelera o desenvolvimento de soluções em armazenamento de energia e tecnologias de lítio e mantém investimentos contínuos em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

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