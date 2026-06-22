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Bebidas Café Santa Clara: equilíbrio entre tradição e inovação Café Santa Clara circula bem pelas três vias e é por elas que a essência do grupo se mantém

Entre tradição, qualidade e proximidade com o consumidor, o Café Santa Clara circula bem pelas três vias e é por elas que a essência do grupo se mantém, desde os primeiros grãos crus vendidos nos idos anos de 1950. Não à toa, por mais uma edição, a marca é a preferida dos consumidores recifenses do Marcas Que Eu Gosto 2026, na categoria Bebidas. Segundo Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações, do qual a Santa Clara integra, “uma forte raiz familiar e regional” é um dos fatores que levam sempre a marca ao patamar de preferência.

“Desde o início foi construída uma relação genuína com as pessoas, fazendo parte da rotina e dos momentos do dia a dia. Ao longo das décadas, essa conexão se manteve consistente, acompanhando diferentes gerações sem perder sua identidade”, ressalta o presidente, complementando que “esse cuidado com a qualidade, o sabor e a experiência é o que mantém o café Santa Clara relevante e presente na memória afetiva de consumidores nordestinos e nortistas”.

Atenta ao mercado, a marca não hesita em avançar mas, ao mesmo tempo, não deixa de carregar, segundo Pedro, um perfil sensorial que leva às casas “um café encorpado e um sabor marcante que atende ao paladar do consumidor brasileiro, especialmente do Nordeste”.

“Mas a marca evolui junto com o consumidor, trazendo novas opções, como cápsulas, cappuccinos, cafés solúveis, gourmet e outras variações, sem abrir mão da sua essência. É justamente esse equilíbrio entre tradição e inovação que faz com que a marca continue sendo escolhida”, pontua.

Para as próximas décadas, acompanhar as transformações de comportamento, consumo e preferências é meta do Santa Clara, assim como seguir em relevância na vida das pessoas, “ampliando portfólio, investindo em inovação e fortalecendo ainda mais a conexão emocional com o povo nordestino e nortista”, completa o presidente, que relembra sobre o fundador, João Alves de Lima, quando em 1959 deu início à venda de grãos crus de porta em porta.

“O Santa Clara construiu uma conexão muito próxima com seus consumidores, baseada em escuta ativa e entendimento dos seus hábitos”, reforça Pedro Lima.

Mercafé

Apesar do DNA nordestino, a marca é comercializada nos varejos de todo o Norte e Nordeste, e também pode ser encontrada para compra on-line em todo Brasil através do Mercafé.. E como integrante do Grupo 3 Corações, o Santa Clara se prevalece de uma estrutura robusta que envolve desde a produção até a logística e distribuição no mercado.

“A atuação no ambiente digital, por meio do Mercafé e outros parceiros de e-commerce, amplia ainda mais esse alcance, facilitando o acesso dos consumidores e fortalecendo a expansão da marca em todo o território nacional”, destaca o presidente do Grupo.

Sobre a importância da marca como memória afetiva do consumidor, Pedro acredita que o café Santa Clara é lembrado por uma combinação de atributos sensoriais e emocionais. “Nossa história e forte conexão regional criam um vínculo que vai além do produto”, afirma.



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