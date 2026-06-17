Camponesa: qualidade de ponta a ponta

A- A+

Reconhecendo a importância de Pernambuco em seus negócios, a Camponesa deu um passo importante na região e passou a atender diretamente o varejo. Por essas e outras ações, o público reconheceu essa dedicação e premiou o produto com o primeiro lugar no segmento Leite, na categoria Bebidas do Marcas Que Eu Gosto 2026.



Certificando o estado como um mercado estratégico, em que atua na liderança há anos, a Camponesa, por meio da Alvoar Lácteos, decidiu ampliar sua capacidade de atuação, permitindo, a partir de março de 2025, negociações exclusivas, aumentando a competitividade dos clientes. Em resumo, a escolha por atender sem intermediários visa garantir um serviço mais próximo, ágil e personalizado.



“A decisão de atuar diretamente no varejo pernambucano, com um time comercial próprio, reflete o nosso compromisso de estar ainda mais próximos desse mercado, ampliando nossa capacidade de execução e agilidade”, revela o diretor de Vendas Varejo, Adeildo Aquino.



A partir da atuação de um time comercial próprio, a clientela, do pequeno ao grande varejista, passa a receber acesso completo ao portfólio das marcas Camponesa, Betânia, Betânia Kids, Caramelos Embaré e Yobem. Prometendo ainda mais novidades na carta de produtos em 2026, o grupo já enxerga o impacto dessas decisões.



“A ampliação recente do nosso portfólio tem gerado uma resposta bastante positiva, fortalecendo nossa presença em categorias estratégicas e ampliando nossa conexão com diferentes perfis de consumo. Esse movimento reforça nosso objetivo de oferecer soluções que combinem sabor, praticidade e qualidade”, reforça Adeildo.

Escuta

Para que essas novidades de mercado sejam certeiras, a Camponesa investe em pesquisas para melhor entender o seu consumidor, produzindo, assim, escolhas assertivas.



“As pesquisas são fundamentais para uma marca com a trajetória da Camponesa continuar evoluindo sem perder sua essência. Ouvir o consumidor de forma constante nos permite compreender mudanças de comportamento, identificar novas necessidades e desenvolver soluções cada vez mais conectadas às expectativas do mercado”, explica o diretor de Vendas Key Account, Maurício Fontes.



Em uma história que começou a ser pavimentada em 1948, em Minas Gerais, até conquistar a liderança do mercado nordestino nos anos 1990, a Camponesa faz questão de se mostrar honrada e assume o compromisso de seguir inovando e entregando qualidade na mesa do consumidor.



“Pernambuco tem um papel muito especial na história da Camponesa, e sermos lembrados mais uma vez pelos consumidores da região reforça que estamos no caminho certo. Esse resultado é reflexo de um trabalho construído com dedicação em toda a cadeia, da captação do leite até a entrega dos nossos produtos no ponto de venda”, reitera Maurício.



Veja também