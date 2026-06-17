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Bebidas Cola-Cola: ícone global conectado a Pernambuco O reconhecimento dessa conexão foi reafirmado com a conquista do 1º lugar na categoria Refrigerante do prêmio Marcas que Eu Gosto 2026

Em 1941, a Coca-Cola desembarcou no Brasil pelo Porto do Recife. Mais de oito décadas depois, a marca se consolidou como parte da memória afetiva dos pernambucanos e brasileiros. O reconhecimento dessa conexão foi reafirmado com a conquista do 1º lugar na categoria Refrigerante do prêmio Marcas que Eu Gosto 2026.

Produzida pela Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo, a empresa conta com uma fábrica em Suape, no Cabo de Santo Agostinho, e outras 13 unidades, entre centros de vendas e de distribuição, em Pernambuco. Para a gerente regional de marketing da marca, Fran Rodrigues, o resultado da premiação simboliza a relação de confiança construída ao longo de gerações. A empresa também conquistou espaço entre as três marcas mais lembradas da categoria com a Fanta.

“Essas conquistas atestam a confiança dos pernambucanos nos nossos produtos e são um reflexo da nossa estratégia de estar presente em diversas ocasiões de consumo. Dividimos esse prêmio com o povo pernambucano, que há gerações escolhe a Coca-Cola, a Fanta e os demais produtos do nosso portfólio”, destaca Fran.

Um dos principais diferenciais da Solar Coca-Cola é unir a força de marcas globais a uma atuação conectada às raízes locais. Em Pernambuco, a empresa investe em campanhas que valorizam a identidade regional, celebrando a cultura popular, a gastronomia típica e os sotaques nordestinos. A marca está presente em alguns dos maiores eventos do estado, como o São João de Caruaru, o Carnaval do Recife e de Olinda e a Fenearte.

Segundo Patrícia Ávila, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola, a empresa tem como foco promover um crescimento sólido e sustentável, fortalecendo sua atuação como agente de desenvolvimento regional no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País.

“Queremos que os nossos parceiros cresçam junto com a gente, por isso, buscamos contribuir para o desenvolvimento dos lugares em que estamos, gerando um impacto positivo duradouro em todo o território de atuação”, afirma Patrícia.

Outro diferencial da empresa é a capacidade de preservar o espírito clássico de celebração associado à marca, ao mesmo tempo em que acompanha a evolução do mercado e dos hábitos de consumo. A combinação entre tradição, inovação e conexão humana ajudam a manter as bebidas icônicas e alinhadas às demandas dos consumidores.

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